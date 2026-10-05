Евро падает, доллар растёт - курс в банках и обменниках 5 октября

Национальный банк Украины на 5 октября установил официальный курс гривны на уровне 44,9857 грн/долл., что ослабило национальную валюту за день на 15 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 5 октября на уровне 50,5333 грн/евро, укрепив гривну за день на 16 копеек.

Какой курс в банках и обменниках

Согласно данным на профильных сайтах на утро понедельника:

в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,75 грн при покупке и 45,29 грн при продаже, евро — 50,45 грн и 51,16 грн соответственно;

в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,80 грн при покупке и 44,98 грн при продаже, евро — по 50,85 грн и 51,20 грн соответственно.

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