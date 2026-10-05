Евро падает, доллар растёт - курс в банках и обменниках 5 октября

$44.990.1550.530.16
ukenru
Эксклюзив
08:11 • 38 просмотра
"Осиное гнездо" год спустя: экспертизы, следствие и борьба семей умерших пациентов OdrexPhoto
06:33 • 16279 просмотра
Мы остаёмся в Киеве — посольства ряда стран ЕС в Украине отреагировали на российские угрозы
04:58 • 20785 просмотра
Контрнаступательные действия Украины возле Лимана уже могут создавать проблемы для наступления россиян на Славянск — ISW
04:25 • 20513 просмотра
Путин в этом году раньше начал зимнюю кампанию ударов по Украине, и в ISW объяснили его расчёт
03:45 • 19883 просмотра
Пентагон перенимает украинские идеи и опыт войны для развития армии США
02:37 • 22202 просмотра
Украина могла получить чешские самолёты для сбивания реактивных "Шахедов", но передачу остановили — какая есть альтернатива
5 октября, 02:17 • 19080 просмотра
Белый дом США также уже следит за возможной чумой в России и оценивает варианты действий — Axios
5 октября, 01:37 • 17534 просмотра
В Киеве из-за затруднённого движения по мостам запускают 18 дополнительных рейсов между правым и левым берегами — как они будут курсироватьPhoto
5 октября, 00:17 • 17909 просмотра
Трамп решит, вводить ли «адские» санкции против России после оценки последствий — глава Минэнерго США
4 октября, 23:18 • 15882 просмотра
Талибы начали закупать оружие и беспилотники в Беларуси при содействии России — СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.3м/с
61%
751мм
Популярные новости
Кэтлин Тёрнер отреагировала на признание Майкла Дугласа об их тайном романе 40 лет назад4 октября, 23:06 • 26725 просмотра
Ким Кардашьян призналась, что «сдерживает» 13-летнюю дочь Норт из-за её стремления к славе5 октября, 00:06 • 26143 просмотра
Фил Коллинз рассказал, как из-за одной фразы Пола Маккартни они поссорились более чем на 20 лет5 октября, 01:05 • 24537 просмотра
Директор ФБР Каш Патель обручился с кантри-певицейPhoto06:18 • 10606 просмотра
Бывший принц Эндрю подал в суд на полицию из-за ареста на фоне дела Эпштейна - СМИ06:34 • 8020 просмотра
публикации
"Осиное гнездо" год спустя: экспертизы, следствие и борьба семей умерших пациентов OdrexPhoto
Эксклюзив
08:11 • 34 просмотра
Как распознать жестокое обращение с животным и кому жаловатьсяPhotoVideo4 октября, 08:17 • 60495 просмотра
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться2 октября, 10:40 • 153339 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 145493 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 129438 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Джеффри Эпштейн
Каш Патель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Индия
Реклама
УНН Lite
Бывший принц Эндрю подал в суд на полицию из-за ареста на фоне дела Эпштейна - СМИ06:34 • 8376 просмотра
Директор ФБР Каш Патель обручился с кантри-певицейPhoto06:18 • 10790 просмотра
Фил Коллинз рассказал, как из-за одной фразы Пола Маккартни они поссорились более чем на 20 лет5 октября, 01:05 • 24774 просмотра
Ким Кардашьян призналась, что «сдерживает» 13-летнюю дочь Норт из-за её стремления к славе5 октября, 00:06 • 26364 просмотра
Кэтлин Тёрнер отреагировала на признание Майкла Дугласа об их тайном романе 40 лет назад4 октября, 23:06 • 26939 просмотра
Актуальное
Financial Times
Ракетная система С-400
Шахед-136
Отопление
Техника

Евро падает, доллар растёт - курс в банках и обменниках 5 октября

Киев • УНН

 • 2780 просмотра

НБУ установил курс доллара на уровне 44,9857 грн, а евро — 50,5333 грн. В банках и обменниках приведены средние курсы валют.

Евро падает, доллар растёт - курс в банках и обменниках 5 октября

Национальный банк Украины на 5 октября установил официальный курс гривны на уровне 44,9857 грн/долл., что ослабило национальную валюту за день на 15 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 5 октября на уровне 50,5333 грн/евро, укрепив гривну за день на 16 копеек.

Какой курс в банках и обменниках

Согласно данным на профильных сайтах на утро понедельника:

  • в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,75 грн при покупке и 45,29 грн при продаже, евро — 50,45 грн и 51,16 грн соответственно;
    • в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,80 грн при покупке и 44,98 грн при продаже, евро — по 50,85 грн и 51,20 грн соответственно.

      Международные резервы Украины продолжают "таять" — за август сократились до $48,7 млрд07.09.26, 18:49 • 34787 просмотров

      Юлия Шрамко

      ЭкономикаФинансы
      Национальный банк Украины