Международные резервы Украины продолжают "таять" — за август сократились до $48,7 млрд

Международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября 2026 года, по предварительным данным, составляли 48 662,2 млн долл. В августе они уменьшились на 5,0%. Как сообщили в НБУ, такая динамика была обусловлена сокращением объемов международной финансовой помощи при сохранении объемов валютных интервенций на уровне, близком к июльскому, передает УНН.

Как отметили в Нацбанке, текущий объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.

В целом динамику международных резервов в августе 2026 года определял ряд факторов:

во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины;

Согласно балансовым данным НБУ, в августе он продал на валютном рынке 4 850,7 млн долл. США и купил 0,5 млн долл. США. Чистая продажа валюты составила 4 850,2 млн долл. США.

во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты по обслуживанию и погашению государственного долга;

На валютные счета правительства в Национальном банке в августе поступило 927,3 млн долл. США, в том числе:

894,0 млн долл. США – через счета Всемирного банка;

33,3 млн долл. США – от других инвесторов.

Кроме того, международные резервы увеличились на 1,63 млрд долл. США благодаря тому, что правительство конвертировало в гривны соответствующую сумму из средств, которые Украина ранее получила от Европейского Союза в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan. Эти средства при поступлении не зачисляются в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением. В то же время в случае их продажи правительством Национальному банку за гривны для дальнейшего использования по назначению на соответствующую сумму увеличиваются международные резервы.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 721,8 млн долл. США, в том числе:

357,9 млн долл. США – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

288,7 млн долл. США – обслуживание ОВГЗ;

16,9 млн долл. США – обслуживание валютных ОВГЗ;

58,3 млн долл. США – уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 285,2 млн долл. США.

в-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) и влияние других факторов.

В августе в результате переоценки финансовых инструментов и влияния других факторов международные резервы увеличились на 752,0 млн долл. США.

Международные резервы Украины немного сократились до $51,2 млрд