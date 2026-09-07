$44.560.1751.790.15
ukenru
15:49 • 308 перегляди
Міжнародні резерви України продовжують "танути" - за серпень скоротилися до $48,7 млрд
Ексклюзив
14:51 • 6312 перегляди
Контакти США з Україною та рф розморозили процес переговорів, але прориву поки немає - політолог
13:47 • 10925 перегляди
Я не тримаюся за крісло - Кравченко прокоментував, чи готовий піти з посади Генпрокурора після обшуків в ОГП
13:02 • 15401 перегляди
Метро та міські установи працюватимуть, а масові заходи обмежать - як зміниться життя у Києві після 10 вересня
7 вересня, 08:53 • 19142 перегляди
Київ готує резерви води та продуктів на випадок надзвичайних ситуацій
7 вересня, 06:56 • 24329 перегляди
Українці можуть отримати майже 20 тисяч грн на опалення - хто має право на допомогу та куди звертатися
7 вересня, 01:21 • 36517 перегляди
"Проведімо реванш у листопаді": Ф’юрі кинув Усику виклик на третій бій
6 вересня, 23:12 • 38362 перегляди
Нічна атака дронами на Запоріжжя: зайнявся торговельний центрPhotoVideo
6 вересня, 22:05 • 22236 перегляди
Віткофф і Кушнер відбули з Києва потягом "Експрес миру"Photo
6 вересня, 20:22 • 31044 перегляди
Кравченко: Моя посада не звільняє мене від перевірки, але й не скасовує вимоги доводити звинувачення фактами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3м/с
42%
752мм
Популярнi новини
Міністр енергетики США пов’язав зростання цін на дизель у країні із пошкодженням російських НПЗ7 вересня, 06:39 • 5458 перегляди
Каллас скасувала запуск оборонної групи ЄС через тиск дипломатів - Politico7 вересня, 09:51 • 11975 перегляди
Від аналітичної довідки до кримінальної справи: юрист пояснив, як БЕБ відкриває провадження проти бізнесу11:15 • 18000 перегляди
Fire Point на оборонній MSPO у Польщі покаже FP-5 "Фламінго" та балістичні ракети FP-7 і FP-912:38 • 14071 перегляди
Ліга чемпіонів УЄФА 2026/27: розклад першого туру13:32 • 9554 перегляди
Публікації
Ліга чемпіонів УЄФА 2026/27: розклад першого туру13:32 • 9556 перегляди
Метро та міські установи працюватимуть, а масові заходи обмежать - як зміниться життя у Києві після 10 вересня13:02 • 15407 перегляди
Fire Point на оборонній MSPO у Польщі покаже FP-5 "Фламінго" та балістичні ракети FP-7 і FP-912:38 • 14071 перегляди
Від аналітичної довідки до кримінальної справи: юрист пояснив, як БЕБ відкриває провадження проти бізнесу11:15 • 18000 перегляди
Чи справді гормони визначають наші досягнення: що насправді впливає на мотивацію та успіх
Ексклюзив
6 вересня, 07:50 • 57580 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Марко Рубіо
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Луганська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 49418 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 47474 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 56870 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 74686 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 69934 перегляди
Актуальне
Опалення
Шахед-136
Залізний купол
DJI Mavic
Золото

Міжнародні резерви України продовжують "танути" - за серпень скоротилися до $48,7 млрд

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Міжнародні резерви України на 1 вересня становили $48,66 млрд, зменшившись за місяць на 5%. Скорочення спричинили валютні інтервенції та менші надходження допомоги.

Міжнародні резерви України продовжують "танути" - за серпень скоротилися до $48,7 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2026 року за попередніми даними становили 48 662,2 млн дол. У серпні вони зменшилися на 5,0%. Як повідомили у НБУ, така динаміка зумовлювалася скороченням обсягів міжнародної фінансової допомоги за збереження обсягів валютних інтервенцій на рівні, близькому до липневого, передає УНН.

Як відзначили у Нацбанку, поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Загалом динаміку міжнародних резервів у серпні 2026 року визначала низка чинників:

  • по-перше, операції Національного банку на валютному ринку України;

    Відповідно до балансових даних НБУ в серпні продав на валютному ринку 4 850,7 млн дол. США і купив 0,5 млн дол. США. Чистий продаж валюти становив 4 850,2 млн дол. США.

    • по-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу;

      На валютні рахунки уряду в Національному банку в серпні надійшло 927,3 млн дол. США, у тому числі:

      • 894,0 млн дол. США – через рахунки Світового банку;
        • 33,3 млн дол. США – від інших інвесторів.

          Крім того, міжнародні резерви збільшилися на 1,63 млрд дол. США завдяки тому, що уряд конвертував у гривню відповідну суму з коштів, які Україна раніше отримала від Європейського Союзу в межах  оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Ці кошти при надходженні не зараховуються до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання. Водночас у разі їх продажу урядом Національному банку за гривню для подальшого використання за призначенням на відповідну суму збільшуються міжнародні резерви.

          За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 721,8 млн дол. США, у тому числі:

          • 357,9 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
            • 288,7 млн дол. США – обслуговування ОЗДП;
              • 16,9 млн дол. США – обслуговування валютних ОВДП;
                • 58,3 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.

                  Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 285,2 млн дол. США.

                  • по-третє, переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників.

                    У серпні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та впливу інших чинників міжнародні резерви збільшилися на 752,0 млн дол. США.

                    Міжнародні резерви України дещо скоротилися до $51,2 млрд07.08.26, 16:14 • 48761 перегляд

                    Антоніна Туманова

                    ЕкономікаФінанси
                    Міжнародний валютний фонд
                    Світовий банк
                    Національний банк України
                    Європейський Союз
                    Україна