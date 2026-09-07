Міжнародні резерви України продовжують "танути" - за серпень скоротилися до $48,7 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2026 року за попередніми даними становили 48 662,2 млн дол. У серпні вони зменшилися на 5,0%. Як повідомили у НБУ, така динаміка зумовлювалася скороченням обсягів міжнародної фінансової допомоги за збереження обсягів валютних інтервенцій на рівні, близькому до липневого, передає УНН.

Як відзначили у Нацбанку, поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Загалом динаміку міжнародних резервів у серпні 2026 року визначала низка чинників:

по-перше, операції Національного банку на валютному ринку України;

Відповідно до балансових даних НБУ в серпні продав на валютному ринку 4 850,7 млн дол. США і купив 0,5 млн дол. США. Чистий продаж валюти становив 4 850,2 млн дол. США.

по-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу;

На валютні рахунки уряду в Національному банку в серпні надійшло 927,3 млн дол. США, у тому числі:

894,0 млн дол. США – через рахунки Світового банку;

33,3 млн дол. США – від інших інвесторів.

Крім того, міжнародні резерви збільшилися на 1,63 млрд дол. США завдяки тому, що уряд конвертував у гривню відповідну суму з коштів, які Україна раніше отримала від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Ці кошти при надходженні не зараховуються до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання. Водночас у разі їх продажу урядом Національному банку за гривню для подальшого використання за призначенням на відповідну суму збільшуються міжнародні резерви.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 721,8 млн дол. США, у тому числі:

357,9 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

288,7 млн дол. США – обслуговування ОЗДП;

16,9 млн дол. США – обслуговування валютних ОВДП;

58,3 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 285,2 млн дол. США.

по-третє, переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників.

У серпні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та впливу інших чинників міжнародні резерви збільшилися на 752,0 млн дол. США.

Міжнародні резерви України дещо скоротилися до $51,2 млрд