Ліга чемпіонів УЄФА 2026/27: розклад першого туру

У вівторок, 8 вересня, стартує новий сезон Ліги чемпіонів. З 8 по 10 вересня відбудуться матчі 1-го туру основного раунду, де 36 найсильніших клубів Європи розпочнуть боротьбу за трофей. На уболівальників чекають гучні протистояння, старт єдиного представника України - донецького "Шахтаря", а також матчі за участю наших легіонерів і української бригади арбітрів, пише УНН.

Формат Ліги чемпіонів цього сезону

Це вже третій сезон ЛЧ із новим форматом: єдина турнірна таблиця з 36 команд. 8 найкращих клубів напряму потраплять до 1/8 фіналу, а команди, які посядуть 9–24 місця, зіграють у 1/16 фіналу за вихід далі.

В основному раунді ЛЧ заплановано 8 турів. 1-й тур: 8–10 вересня 2026, 2-й тур: 13–14 жовтня 2026, 3-й тур: 20–21 жовтня 2026, 4-й тур: 3–4 листопада 2026, 5-й тур: 24–25 листопада 2026, 6-й тур: 8–9 грудня 2026, 7-й тур: 19–20 січня 2027, 8-й тур: 27 січня 2027.

Розклад матчів першого туру 8-10 вересня

Цьогорічний розіграш ЛЧ відкриють у вівторок, 8 вересня, "Брюгге" - "Астон Вілла" та "АЕК" Олександра Зубкова, який прийматиме "ЛАСК".

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Поєдинки розпочнуться о 19:45.

Також цього вечора відбудеться ще 4 матчі. "Боруссія" (Дортмунд) прийматиме "Вільяреал", "Лілль" зустрінеться із "Бетісом", до "Порту" завітає "Манчестер Сіті", а "Реал" Андрія Луніна зустрінеться із "Інтером".

У середу, 9 вересня, відбудеться ще низка матчів, зокрема, "Барселона" - "Феєнорд" та "Штутгарт" зіграє проти дебютанта - ФК "Вікінг". Обидва поєдинки відбудуться о 19:45.

О 22:00 зіграють "Ліверпуль" - "Атлетіко", "Наполі" - "Арсенал", "ПСЖ" Іллі Забарного зустрінеться із "Слованом" Данила Ігнатенка та Миколи Кухаревича.

Заключні поєдинки першого туру відбудуться у четвер, 10 вересня. "Фенербахче" о 19:45 зустрінеться із "Ромою", а о 22:00: "Баварія" - "Буде/Глімт"; "Комо" - "Ред Булл Лейпциг"; ще один дебютант турніру - "Сабах", зустрінеться із "Манчестер Юнайтед", а "Славія Прага" Назара Домчака протистоятиме "Лансу".

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Виступ українських клубів у турнірі

У нинішньому розіграші ЛЧ, з України представлено лише одну команду - донецький "Шахтар". Як повідомляв УНН, за результатами жеребкування, "Шахтар", який був у третьому кошику, отримав наступних суперників:

мадридський “Реал” (вдома);

міланський “Інтер” (вдома);

лісабонський “Спортинг”

ейндговенський “ПСВ”;

стамбульський “Фенербахче”;

“Лейпциг”;

афінський “АЕК”;

братиславський “Слован”.

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Перший поєдинок "гірники" проведуть "вдома" на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Донеччани прийматимуть 10 вересня нідерландський "ПСВ". Фінальний свисток прозвучить о 19:45.

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Окрім українських футболістів та "Шахтаря", "український слід" у першому турі ЛЧ залишить і українська бригада арбітрів.

Головним рефері поєдинку "Парі Сен-Жермен" - "Слован" буде Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Четвертий суддя - Дмитро Панчишин. За роботу системи VAR відповідатимуть англієць Майкл Салсбері та словенець Матей Юг.

Всі поєдинки можна переглянути на платформі Мегого.