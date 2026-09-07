Лига чемпионов УЕФА 2026/27: расписание первого тура

Во вторник, 8 сентября, стартует новый сезон Лиги чемпионов. С 8 по 10 сентября состоятся матчи 1-го тура основного раунда, в котором 36 сильнейших клубов Европы начнут борьбу за трофей. Болельщиков ждут громкие противостояния, старт единственного представителя Украины — донецкого "Шахтёра", а также матчи с участием наших легионеров и украинской бригады арбитров, пишет УНН.

Формат Лиги чемпионов этого сезона

Это уже третий сезон ЛЧ с новым форматом: единой турнирной таблицей из 36 команд. 8 лучших клубов напрямую попадут в 1/8 финала, а команды, которые займут 9–24 места, сыграют в 1/16 финала за выход дальше.

В основном раунде ЛЧ запланировано 8 туров. 1-й тур: 8–10 сентября 2026 года, 2-й тур: 13–14 октября 2026 года, 3-й тур: 20–21 октября 2026 года, 4-й тур: 3–4 ноября 2026 года, 5-й тур: 24–25 ноября 2026 года, 6-й тур: 8–9 декабря 2026 года, 7-й тур: 19–20 января 2027 года, 8-й тур: 27 января 2027 года.

Расписание матчей первого тура 8–10 сентября

Нынешний розыгрыш ЛЧ откроют во вторник, 8 сентября, "Брюгге" — "Астон Вилла" и "АЕК" Александра Зубкова, который примет "ЛАСК".

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Поединки начнутся в 19:45.

Также этим вечером состоятся ещё 4 матча. "Боруссия" (Дортмунд) примет "Вильярреал", "Лилль" встретится с "Бетисом", к "Порту" приедет "Манчестер Сити", а "Реал" Андрея Лунина встретится с "Интером".

В среду, 9 сентября, состоится ещё ряд матчей, в частности, "Барселона" — "Фейеноорд", а "Штутгарт" сыграет против дебютанта — ФК "Викинг". Оба поединка состоятся в 19:45.

В 22:00 сыграют "Ливерпуль" — "Атлетико", "Наполи" — "Арсенал", "ПСЖ" Ильи Забарного встретится со "Слованом" Данила Игнатенко и Николая Кухаревича.

Заключительные поединки первого тура состоятся в четверг, 10 сентября. "Фенербахче" в 19:45 встретится с "Ромой", а в 22:00: "Бавария" — "Буде/Глимт"; "Комо" — "РБ Лейпциг"; ещё один дебютант турнира — "Сабах" — встретится с "Манчестер Юнайтед", а "Славия Прага" Назара Домчака будет противостоять "Лансу".

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Выступление украинских клубов в турнире

В нынешнем розыгрыше ЛЧ Украину представляет только одна команда — донецкий "Шахтёр". Как сообщал УНН, по результатам жеребьёвки "Шахтёр", который находился в третьей корзине, получил следующих соперников:

мадридский “Реал” (дома);

миланский “Интер” (дома);

лизбонский “Спортинг”

эйдховенский “ПСВ”;

стамбульский “Фенербахче”;

“Лейпциг”;

афинский “АЕК”;

братиславский “Слован”.

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Первый поединок "горняки" проведут "дома" на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Донетчане примут 10 сентября нидерландский "ПСВ". Финальный свисток прозвучит в 19:45.

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Помимо украинских футболистов и "Шахтёра", "украинский след" в первом туре ЛЧ оставит и украинская бригада арбитров.

Главным рефери поединка "Пари Сен-Жермен" — "Слован" будет Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Виктор Матяш. Четвёртый судья — Дмитрий Панчищин. За работу системы VAR будут отвечать англичанин Майкл Салсбери и словенец Матей Юг.

Все поединки можно посмотреть на платформе Мегого.