Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Голкипер "Карпат" Назар Домчак перешел в чешскую "Славию" за 5 млн евро

Киев • УНН

 • 620 просмотра

19-летний вратарь "Карпат" Назар Домчак перешел в пражскую "Славию". Контракт подписан до 2031 года, а сумма выкупа составила 5 миллионов евро.

19-летний украинский голкипер львовских "Карпат" Назар Домчак перешел в пражскую "Славию". Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН

Детали 

"В "Славию" переходит 19-летний украинский вратарь Назар Домчак, который подписал в "Эдене" контракт до 2031 года", - говорится в сообщении. 

Спортивный директор "Славии" Пржемысл Коварж заявил: "Для своего возраста очень зрелый вратарь, спокойный, отлично играет ногами. Во Львове он провел индивидуально великолепную весну, благодаря чему им интересовались известные зарубежные клубы. Мы очень рады, что он связал свое будущее со "Славией". Верим в такой же успешный проект, как был в случае с Тондой Кинским. Он молод, ему придется адаптироваться к "Славии" и Чехии. Но потенциал мы видим огромный". 

Сам Домчак для клубного канала заявил, что "Славия" предложила ему очень четкий и перспективный план развития, который "понравился и мне, и моей семье". 

Надеюсь, что адаптация пройдет очень быстро. Я работал над тем, чтобы сделать шаг вперед. Сейчас я в "Славии" и с нетерпением жду этого огромного вызова 

- сказал Домчак. 

В Instagram Домчак заявил, что счастлив присоединиться к большой семье "Славии". 

Для меня это новый вызов и важный шаг в карьере. Я благодарен за доверие и возможность быть частью такого клуба с большой историей и амбициями. Я готов работать каждый день, развиваться и отдаваться на максимум за команду и болельщиков. Впереди много работы, и я с нетерпением жду этого пути вместе со "Славией" 

- написал Домчак. 

В "Карпатах" поблагодарили Назара за выступления за "львов" и пожелали успехов в дальнейшей карьере. 

Дополнение

Назар Домчак является воспитанником академии футбола "Карпаты". На профессиональном уровне вратарь дебютировал за вторую команду "львов" во Второй лиге 12 августа 2023 года в матче против "Чайки" (Петропавловская Борщаговка).

За основную команду "зелено-белых" Назар провел первый поединок 3 августа 2025 года в рамках первого тура Украинской Премьер-Лиги против житомирского "Полесья".

Всего в сезоне 2025/26 Домчак провел 27 матчей, 14 из которых сыграл "на ноль", и вошел в тройку лучших вратарей УПЛ по этому показателю. Кроме того, болельщики "Карпат" признали Назара "Львом сезона". В прошлом году Домчак дебютировал за юношескую и молодежную сборные Украины.

Хотя сумма трансфера не разглашается, по данным портала Transfermarkt, "Славия" активировала клаусулу в 5 млн евро, которая была прописана в контракте игрока. 

Инсайдер Фабрицио Романо утверждал, что Домчак ради перехода в "Славию" отказал французскому "Лиллю". 

Отметим, в сезоне 2025/2026 пражская "Slavia" завоевала "золото" чемпионата Чехии, что дает возможность прямого выхода в Лигу чемпионов. 

Напомним 

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский покинет итальянский "Дженоа" свободным агентом.  

