Покушение на убийство мэра Пятихаток - нападавшему сообщили о подозрении
Киев • УНН
На Днепропетровщине фермер ранил ножом мэра Пятихаток Гилала Исаева из-за конфликта по поводу имущества. Чиновник находится в тяжелом состоянии, нападавший задержан.
В Днепропетровской области сообщили о подозрении 57-летнему местному жителю по факту покушения на умышленное убийство городского головы Пятихаток Гилала Исаева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Как установило следствие, 26 мая около 10:40 возле здания Пятихатского городского совета между мужчинами возник словесный конфликт во время обсуждения вопроса о самовольном использовании коммунальной собственности.
Подозреваемый, являющийся местным фермером, нанес мэру ножевое ранение в область грудной клетки. Чиновника отправили в больницу в тяжелом состоянии, а нападавшего задержали.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Задержанному может грозить длительный срок заключения.
