Главная
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг

Киев • УНН

 • 14470 просмотра

Рада одобрила за основу внедрение базовой соцпомощи вместо нескольких выплат. Новый вид помощи будет зависеть от дохода и имущественного положения семьи.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий внедрение нового вида государственной социальной помощи - базовой социальной помощи вместо нескольких выплат. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №15094

Детали

"Принят за основу", - говорится в карточке законопроекта. 

Указанный документ поддержали 235 депутатов, 3 выступили против, 11 - воздержались. 

Что такое базовая социальная помощь  

Документ определяет, что "базовая социальная помощь" - ежемесячная выплата, которая предоставляется малообеспеченной семье в денежной форме в размере, зависящем от величины среднемесячного совокупного дохода семьи и имущественного положения членов семьи. 

Также вводится понятие "базовая величина" - величина, применяемая для расчета размера базовой социальной помощи и определяемая законом "О государственном бюджете" на соответствующий год. Размер базовой величины не может быть ниже размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. 

Кто сможет получать базовую социальную помощь

Право на государственную социальную помощь имеют малообеспеченные семьи, постоянно проживающие на территории Украины, в том числе в состав которых входят иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях постоянно проживающие в Украине, лица, признанные беженцами в Украине или лицами, нуждающимися в дополнительной защите 

- говорится в проекте закона. 

Также базовую социальную помощь смогут получить семьи или лица, получающие одну из следующих выплат:

  • государственную социальную помощь малообеспеченным семьям; 
    • помощь на детей одиноким матерям; 
      • помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях; 
        • временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно; 
          • имеют право на базовую социальную помощь в случае отказа от получения вышеуказанных выплат.

            Отмечается, что критерии отнесения семей к малообеспеченным и оценки их финансово-имущественного состояния будут определяться Кабмином. 

            Такую помощь будет выплачивать орган, который определит Кабмин, а также правительство будет определять порядок назначения, критерии и условия выплаты, основания для приостановления и прекращения выплаты базовой социальной помощи, перечень документов, необходимых для назначения базовой социальной помощи. 

            Законопроект также устанавливает требование по содействию экономической самостоятельности малообеспеченной семьи. В частности, трудоспособное лицо в возрасте от 18 до 60 лет, которому назначена базовая социальная помощь, обязано сотрудничать с государственной службой занятости с целью интеграции на рынок труда. 

            Для содействия экономической самостоятельности малообеспеченной семьи неработающему трудоспособному лицу из числа членов такой семьи обеспечивается предоставление государственной службой занятости мер содействия занятости, профессионального обучения, переквалификации, экономической самостоятельности и финансовая поддержка в порядке и размерах, определенных Кабмином 

            - говорится в проекте закона. 

            Как подать заявление на получение базовой социальной помощи 

            Представитель семьи сможет подать заявление о назначении базовой социальной помощи: 

            • в электронной форме с использованием информационно-коммуникационных систем;
              • лично – в орган, который назначает и осуществляет выплату базовой социальной помощи. 

                Переход на такую помощь будет осуществляться исключительно по заявлению получателя. Базовая социальная помощь не назначается, если ее расчетный размер меньше размера государственной поддержки, которую семья или лицо получало на день обращения. 

                Сроки назначения базовой социальной помощи 

                Сроки назначения базовой социальной помощи будут устанавливаться: 

                • шесть месяцев – для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;
                  • три месяца – для семей, находящихся в кризисной ситуации.

                    Многодетным семьям базовая социальная помощь будет назначаться сроком на один год до времени сохранения статуса многодетной семьи (до достижения 18-летнего возраста трех детей в составе семьи) с автоматическим продлением выплаты на каждый следующий год в порядке, определенном Кабмином, без обращения таких лиц. 

                    В переходных положениях указывается, что в случае принятия законопроекта во втором чтении, он должен вступить в силу с 1 января 2027 года. 

                    До вступления в силу планируется установить, что назначенная базовая социальная помощь семьям, которые на время ее назначения были получателями государственной социальной помощи малообеспеченным семьям; помощи на детей одиноким матерям; помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях; временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно; государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью выплачиваются в порядке и на условиях, действовавших на день их назначения. 

                    Напомним 

                    В "Дії" запущен новый сервис для оформления базовой социальной помощи, который заменит пять различных выплат. Этот пилотный проект рассчитан на два года, а правительство работает над его закреплением на постоянной основе.

                    Павел Башинский

                    ОбществоЭкономикапубликации
                    Законы
                    Государственный бюджет
                    Кабинет Министров Украины
                    Дія (сервис)
                    Верховная Рада
                    Украина