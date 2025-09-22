$41.250.00
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
11:53 • 2648 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
11:25 • 10344 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 25419 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
07:19 • 28910 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 20888 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
22 вересня, 05:30 • 33010 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 21973 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 32702 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47369 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат

Київ • УНН

 • 2682 перегляди

В "Дії" запущено новий сервіс для оформлення базової соціальної допомоги, що замінить п'ять різних виплат. Цей пілотний проєкт розрахований на два роки, а уряд працює над його закріпленням на постійній основі.

Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат

Новий сервіс у "Дії" дозволяє оформити базову соціальну допомогу замість п’яти різних виплат і походів у держустанови, повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко та у "Дії" у Telegram у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Ми змінюємо підхід: замість п’яти різних виплат тепер діятиме базова соціальна допомога. Вона дозволятиме швидше і простіше оформити підтримку родинам у складних життєвих обставинах", - написала Свириденко у соцмережах.

За її словами, цей пілотний проєкт розрахований на два роки, паралельно уряд уже працює над тим, щоб зробити його постійним. "Для цього ми схвалили й подали відповідний законопроєкт до парламенту", - додала прем'єрка.

Скористатися послугою можуть українці, які отримують такі соцвиплати від держави:

  • допомогу малозабезпеченим сім’ям;
    • виплати на дітей одиноким матерям;
      • тимчасову допомогу дітям, чиї батьки не сплачують аліментів або їх місцеперебування невідоме.

        "Згодом цей перелік розшириться - допомогу зможуть отримати всі інші сім’ї, які відповідатимуть критеріям програми", - повідомив також перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

        Як це працює

        Подати заяву на таку допомогу можна онлайн у "Дії". Для цього потрібно запросити у застосунку розрахунок щомісячної виплати. Якщо все влаштовує - подаєте заявку, не витрачаючи додатковий час на збір паперових довідок.

        Як повідомили у "Дії", процедура така:

        1. Оновіть та авторизуйтеся в застосунку "Дія".
          1. Далі: Сервіси - Допомога від держави - Базова соціальна допомога - Отримати допомогу.
            1. Дочекайтеся сповіщення з розрахунком щомісячної суми.
              1. Якщо погоджуєтесь, тисніть Подати заяву та оберіть "Дія.Картку" для виплат.
                1. Перевірте заяву та підтвердьте, що відмовляєтеся від інших видів допомоги - вони об’єднаються в одну виплату.
                  1. Засвідчіть заяву "Дія.Підписом" та надішліть запрошення повнолітнім членам родини.
                    1. Коли всі підписи зібрані - заява автоматично надсилається.
                      1. Після схвалення отримаєте сповіщення про призначення допомоги.

                        Розмір допомоги розраховується індивідуально. Сума привʼязана до мінімального доходу, який має становити 4 500 грн на одну людину в родині.

                        Альона Уткіна

                        СуспільствоТехнології
                        Дія (сервіс)
                        Михайло Федоров
                        Україна