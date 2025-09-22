Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Київ • УНН
В "Дії" запущено новий сервіс для оформлення базової соціальної допомоги, що замінить п'ять різних виплат. Цей пілотний проєкт розрахований на два роки, а уряд працює над його закріпленням на постійній основі.
Новий сервіс у "Дії" дозволяє оформити базову соціальну допомогу замість п’яти різних виплат і походів у держустанови, повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко та у "Дії" у Telegram у понеділок, пише УНН.
Деталі
"Ми змінюємо підхід: замість п’яти різних виплат тепер діятиме базова соціальна допомога. Вона дозволятиме швидше і простіше оформити підтримку родинам у складних життєвих обставинах", - написала Свириденко у соцмережах.
За її словами, цей пілотний проєкт розрахований на два роки, паралельно уряд уже працює над тим, щоб зробити його постійним. "Для цього ми схвалили й подали відповідний законопроєкт до парламенту", - додала прем'єрка.
Скористатися послугою можуть українці, які отримують такі соцвиплати від держави:
- допомогу малозабезпеченим сім’ям;
- виплати на дітей одиноким матерям;
- тимчасову допомогу дітям, чиї батьки не сплачують аліментів або їх місцеперебування невідоме.
"Згодом цей перелік розшириться - допомогу зможуть отримати всі інші сім’ї, які відповідатимуть критеріям програми", - повідомив також перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
Як це працює
Подати заяву на таку допомогу можна онлайн у "Дії". Для цього потрібно запросити у застосунку розрахунок щомісячної виплати. Якщо все влаштовує - подаєте заявку, не витрачаючи додатковий час на збір паперових довідок.
Як повідомили у "Дії", процедура така:
- Оновіть та авторизуйтеся в застосунку "Дія".
- Далі: Сервіси - Допомога від держави - Базова соціальна допомога - Отримати допомогу.
- Дочекайтеся сповіщення з розрахунком щомісячної суми.
- Якщо погоджуєтесь, тисніть Подати заяву та оберіть "Дія.Картку" для виплат.
- Перевірте заяву та підтвердьте, що відмовляєтеся від інших видів допомоги - вони об’єднаються в одну виплату.
- Засвідчіть заяву "Дія.Підписом" та надішліть запрошення повнолітнім членам родини.
- Коли всі підписи зібрані - заява автоматично надсилається.
- Після схвалення отримаєте сповіщення про призначення допомоги.
Розмір допомоги розраховується індивідуально. Сума привʼязана до мінімального доходу, який має становити 4 500 грн на одну людину в родині.