Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат
Киев • УНН
В "Дії" запущен новый сервис для оформления базовой социальной помощи, который заменит пять разных выплат. Этот пилотный проект рассчитан на два года, а правительство работает над его закреплением на постоянной основе.
Новый сервис в "Дія" позволяет оформить базовую социальную помощь вместо пяти различных выплат и походов в госучреждения, сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и в "Дія" в Telegram в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Мы меняем подход: вместо пяти разных выплат теперь будет действовать базовая социальная помощь. Она позволит быстрее и проще оформить поддержку семьям в сложных жизненных обстоятельствах", - написала Свириденко в соцсетях.
По ее словам, этот пилотный проект рассчитан на два года, параллельно правительство уже работает над тем, чтобы сделать его постоянным. "Для этого мы одобрили и подали соответствующий законопроект в парламент", - добавила премьер.
Воспользоваться услугой могут украинцы, получающие следующие соцвыплаты от государства:
- помощь малообеспеченным семьям;
- выплаты на детей одиноким матерям;
- временную помощь детям, чьи родители не платят алиментов или их местонахождение неизвестно.
"Впоследствии этот перечень расширится - помощь смогут получить все остальные семьи, которые будут соответствовать критериям программы", - сообщил также первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
Как это работает
Подать заявление на такую помощь можно онлайн в "Дія". Для этого нужно запросить в приложении расчет ежемесячной выплаты. Если все устраивает - подаете заявку, не тратя дополнительное время на сбор бумажных справок.
Как сообщили в "Дія", процедура такова:
- Обновите и авторизуйтесь в приложении "Дія".
- Далее: Сервисы - Помощь от государства - Базовая социальная помощь - Получить помощь.
- Дождитесь уведомления с расчетом ежемесячной суммы.
- Если соглашаетесь, нажмите Подать заявление и выберите "Дія.Картка" для выплат.
- Проверьте заявление и подтвердите, что отказываетесь от других видов помощи - они объединятся в одну выплату.
- Заверьте заявление "Дія.Підпис" и отправьте приглашение совершеннолетним членам семьи.
- Когда все подписи собраны - заявление автоматически отправляется.
- После одобрения получите уведомление о назначении помощи.
Размер помощи рассчитывается индивидуально. Сумма привязана к минимальному доходу, который должен составлять 4 500 грн на одного человека в семье.