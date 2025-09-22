$41.250.00
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 2456 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25 • 10177 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32 • 25230 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
07:19 • 28754 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 20837 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 32892 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 21958 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 32689 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 47362 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 8110 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат

Киев • УНН

 • 2512 просмотра

В "Дії" запущен новый сервис для оформления базовой социальной помощи, который заменит пять разных выплат. Этот пилотный проект рассчитан на два года, а правительство работает над его закреплением на постоянной основе.

Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат

Новый сервис в "Дія" позволяет оформить базовую социальную помощь вместо пяти различных выплат и походов в госучреждения, сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и в "Дія" в Telegram в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Мы меняем подход: вместо пяти разных выплат теперь будет действовать базовая социальная помощь. Она позволит быстрее и проще оформить поддержку семьям в сложных жизненных обстоятельствах", - написала Свириденко в соцсетях.

По ее словам, этот пилотный проект рассчитан на два года, параллельно правительство уже работает над тем, чтобы сделать его постоянным. "Для этого мы одобрили и подали соответствующий законопроект в парламент", - добавила премьер.

Воспользоваться услугой могут украинцы, получающие следующие соцвыплаты от государства:

  • помощь малообеспеченным семьям;
    • выплаты на детей одиноким матерям;
      • временную помощь детям, чьи родители не платят алиментов или их местонахождение неизвестно.

        "Впоследствии этот перечень расширится - помощь смогут получить все остальные семьи, которые будут соответствовать критериям программы", - сообщил также первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

        Как это работает

        Подать заявление на такую помощь можно онлайн в "Дія". Для этого нужно запросить в приложении расчет ежемесячной выплаты. Если все устраивает - подаете заявку, не тратя дополнительное время на сбор бумажных справок.

        Как сообщили в "Дія", процедура такова:

        1. Обновите и авторизуйтесь в приложении "Дія".
          1. Далее: Сервисы - Помощь от государства - Базовая социальная помощь - Получить помощь.
            1. Дождитесь уведомления с расчетом ежемесячной суммы.
              1. Если соглашаетесь, нажмите Подать заявление и выберите "Дія.Картка" для выплат.
                1. Проверьте заявление и подтвердите, что отказываетесь от других видов помощи - они объединятся в одну выплату.
                  1. Заверьте заявление "Дія.Підпис" и отправьте приглашение совершеннолетним членам семьи.
                    1. Когда все подписи собраны - заявление автоматически отправляется.
                      1. После одобрения получите уведомление о назначении помощи.

                        Размер помощи рассчитывается индивидуально. Сумма привязана к минимальному доходу, который должен составлять 4 500 грн на одного человека в семье.

                        Алена Уткина

                        ОбществоТехнологии
                        Дія (сервис)
                        Михаил Федоров
                        Украина