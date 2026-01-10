Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ

$42.990.00
Президент Франции Эммануэль Макрон представил план размещения 6 тысяч французских военных в Украине после заключения мирного соглашения. Войска будут размещены далеко от фронта для поддержки украинской армии.

Шесть тысяч французских военнослужащих могут быть размещены вдали от фронта в Украине после заключения мирного соглашения. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Monde, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, через два дня после саммита "Коалиции желающих", организованного в Париже во вторник, 6 января, Эммануэль Макрон встретился в четверг, 8 января, с политическими силами, представленными в Парламенте, чтобы представить им план размещения нескольких тысяч французских солдат в Украине после заключения мирного соглашения.

Хотя Париж мог бы направить в Украину 6000 французских солдат, по словам лидера "непокоренных" депутатов Матильды Пано, после встречи Эммануэль Макрон хотел предоставить политическим силам "конфиденциальные подробности" относительно французского вклада, "чтобы все хорошо понимали вопрос" 

- пишет издание.

Германия может разместить свой контингент в соседней с Украиной стране НАТО – Мерц06.01.26, 21:37 • 10587 просмотров

Отмечается, что никто во время переговоров принципиально не возражал против плана, представленного Макроном. Некоторые члены парламента даже рассматривают "Коалицию желающих" как возможную альтернативу НАТО.

Французский генерал заявил, что войска "не будут ни промежуточными, ни стабилизационными силами".

Мы не будем на передовой, но мы там, чтобы поддерживать украинскую армию 

- сказал Макрон, добавив, что международные силы будут сопровождать украинцев “вдали от фронта”.

Напомним

Великобритания направит 200 млн фунтов стерлингов ($270 млн) на подготовку подразделений к возможной миссии в Украине.

Павел Башинский

