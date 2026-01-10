$42.990.27
Британія виділяє $270 млн на підготовку до розгортання військ в Україні

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Велика Британія виділяє 270 млн доларів на підготовку підрозділів до можливої місії в Україні. Кошти підуть на модернізацію транспорту, систем зв'язку та засобів захисту від безпілотників.

Британія виділяє $270 млн на підготовку до розгортання військ в Україні

Велика Британія спрямує 200 млн фунтів стерлінгів ($270 млн) на підготовку підрозділів до можливої місії в Україні. Про це заявив міністр оборони Джон Гілі під час візиту до Києва у п’ятницю, пише УНН.

Деталі

За словами Гілі, кошти призначені для забезпечення готовності солдатів до участі в багатонаціональних силах у разі припинення вогню.

Технічне оснащення та модернізація

Фінансування піде на адаптацію британських військ до сучасних бойових умов. Зокрема, йдеться про модернізацію транспортних засобів, оновлення систем зв’язку та впровадження засобів захисту від безпілотників.

Готуємо спільні дії та рішення для посилення оборонних спроможностей України: Буданов поспілкувався з Гілі 09.01.26, 22:01 • 1670 переглядiв

Гілі підкреслив, що ці інвестиції гарантують спроможність Британії очолити міжнародний контингент.

Дипломатичне підґрунтя

Рішення ґрунтується на декларації "коаліції охочих" союзників, яку раніше узгодили Кір Стармер, Еммануель Макрон та Володимир Зеленський. Документ визначає формат майбутньої військової присутності як гарантії миру. Під час зустрічі в Києві також обговорили постачання ЗСУ тисяч нових дронів-перехоплювачів уже цього місяця. 

Зеленський обговорив з міністром оборони Британії розміщення контингенту та пошук ракет для ППО09.01.26, 17:35 • 3484 перегляди

Степан Гафтко

