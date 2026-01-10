Британия выделяет $270 млн на подготовку к развертыванию войск в Украине
Киев • УНН
Великобритания выделяет 270 млн долларов на подготовку подразделений к возможной миссии в Украине. Средства пойдут на модернизацию транспорта, систем связи и средств защиты от беспилотников.
Великобритания направит 200 млн фунтов стерлингов ($270 млн) на подготовку подразделений к возможной миссии в Украине. Об этом заявил министр обороны Джон Хили во время визита в Киев в пятницу, пишет УНН.
Детали
По словам Хили, средства предназначены для обеспечения готовности солдат к участию в многонациональных силах в случае прекращения огня.
Техническое оснащение и модернизация
Финансирование пойдет на адаптацию британских войск к современным боевым условиям. В частности, речь идет о модернизации транспортных средств, обновлении систем связи и внедрении средств защиты от беспилотников.
Хили подчеркнул, что эти инвестиции гарантируют способность Британии возглавить международный контингент.
Дипломатическая подоплека
Решение основывается на декларации "коалиции желающих" союзников, которую ранее согласовали Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Документ определяет формат будущего военного присутствия как гарантии мира. Во время встречи в Киеве также обсудили поставки ВСУ тысяч новых дронов-перехватчиков уже в этом месяце.
