20:32 • 4248 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 13351 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 19877 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 20316 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 18168 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 18347 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 13229 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 12955 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9188 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13003 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Британия выделяет $270 млн на подготовку к развертыванию войск в Украине

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Великобритания выделяет 270 млн долларов на подготовку подразделений к возможной миссии в Украине. Средства пойдут на модернизацию транспорта, систем связи и средств защиты от беспилотников.

Британия выделяет $270 млн на подготовку к развертыванию войск в Украине

Великобритания направит 200 млн фунтов стерлингов ($270 млн) на подготовку подразделений к возможной миссии в Украине. Об этом заявил министр обороны Джон Хили во время визита в Киев в пятницу, пишет УНН.

Детали

По словам Хили, средства предназначены для обеспечения готовности солдат к участию в многонациональных силах в случае прекращения огня.

Техническое оснащение и модернизация

Финансирование пойдет на адаптацию британских войск к современным боевым условиям. В частности, речь идет о модернизации транспортных средств, обновлении систем связи и внедрении средств защиты от беспилотников.

Готовим совместные действия и решения для усиления оборонных возможностей Украины: Буданов пообщался с Хили09.01.26, 22:01 • 1680 просмотров

Хили подчеркнул, что эти инвестиции гарантируют способность Британии возглавить международный контингент.

Дипломатическая подоплека

Решение основывается на декларации "коалиции желающих" союзников, которую ранее согласовали Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Документ определяет формат будущего военного присутствия как гарантии мира. Во время встречи в Киеве также обсудили поставки ВСУ тысяч новых дронов-перехватчиков уже в этом месяце. 

Зеленский обсудил с министром обороны Британии размещение контингента и поиск ракет для ПВО09.01.26, 17:35 • 3488 просмотров

Степан Гафтко

