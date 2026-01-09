$42.990.27
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский обсудил с министром обороны Британии размещение контингента и поиск ракет для ПВО

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Великобритании Джоном Хили. Обсудили размещение британского контингента после войны и помощь с ракетами для ПВО.

Зеленский обсудил с министром обороны Британии размещение контингента и поиск ракет для ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Великобритании Джоном Хили. Обсудили варианты, как может работать британский контингент, который будет развернут вместе с Францией, если дипломатия сработает на завершение войны. Кроме того, Хили заверил в готовности Великобритании помочь с поиском ракет для ПВО, передает УНН со ссылкой на ОП.

Очень рады приветствовать вас в Киеве. Благодарю вас, вашу команду и ваше правительство за большую поддержку на протяжении всех этих лет полномасштабного вторжения 

– отметил Зеленский.

Глава государства отметил важность Парижской декларации и Декларации о намерениях между Великобританией, Францией и Украиной относительно размещения Многонациональных сил в поддержку обороны, восстановления и стратегической устойчивости Украины, которые были одобрены и подписаны на этой неделе в Париже.

Я думаю, что Парижская декларация является первым хорошим шагом вперед, реальным документом, чтобы получить гарантии безопасности от Европы, всей Европы. Это очень важно: после того как эта война закончится, чтобы у нас были гарантии безопасности. Это был хороший сигнал для нашего народа 

– подчеркнул Президент.

Зеленский и Хили обсудили варианты, как может работать британский контингент, который будет развернут вместе с Францией, если дипломатия сработает на завершение войны.

Зеленский, Стармер и Макрон подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине06.01.26, 20:41 • 4289 просмотров

Отдельно Глава государства отметил, что укрепление защиты украинского неба является критически важным на фоне усиления российского воздушного террора. Президент проинформировал о последствиях ночной атаки рф на объекты критической инфраструктуры в Киеве и на Львовщине, в частности с применением баллистической ракеты средней дальности.

Хили выразил соболезнования всем украинцам, пострадавшим в результате российских обстрелов, и заверил в готовности Великобритании помочь с поиском ракет для ПВО.

путин продолжает эскалацию, он продолжает бить по вашим городам и вашим гражданам, и это лишь усиливает нашу готовность и решимость стоять рядом с вами 

– подчеркнул министр обороны Великобритании.

Стороны обсудили дальнейшее усиление санкций против россии, чтобы принудить ее к окончанию этой войны.

Во время встречи также речь шла о реализации договоренностей относительно совместного оборонного производства, в частности дронов-перехватчиков Octopus. Украина уже передала необходимые данные и ожидает поступления первой партии дронов для испытаний.

Уже в этом месяце мы начнем производство новых, улучшенных дронов и перехватчиков, а в следующем – начнем их поставки в Украину. После этого мы стремимся обеспечить, чтобы более 1 тыс. таких систем ежемесячно попадали в руки ваших защитников 

– отметил Хили.

Министр также проинформировал о подготовке встречи в феврале Контактной группы по вопросам обороны Украины для усиления возможностей Вооруженных Сил.

Антонина Туманова

