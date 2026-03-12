Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отца

$43.980.1150.930.10
ukenru
14:27 • 462 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
13:11 • 4334 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
11:13 • 15727 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
09:02 • 31361 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 41663 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 51906 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 65841 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 58057 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 45634 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 45806 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.1м/с
35%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Шесть судов атакованы в Персидском и Ормузском проливах, погиб моряк12 марта, 05:41 • 47570 просмотра
Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателямPhoto12 марта, 07:59 • 33549 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать09:55 • 29887 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 24798 просмотра
Будапешт назвал условие возврата задержанных с украинскими инкассаторами денег12:32 • 20314 просмотра
публикации
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41 • 3220 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда13:32 • 3742 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 24804 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать09:55 • 29893 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto11 марта, 16:24 • 57228 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Антониу Кошта
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Ирак
Германия
Реклама
УНН Lite
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo14:36 • 26 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг14:24 • 438 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12:00 • 13777 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 41720 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 30352 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
ЧатГПТ
DJI Mavic

Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отца

Киев • УНН

 • 32 просмотра

У Джека Осборна родилась дочь Оззи Матильда через восемь месяцев после смерти музыканта. Это второй общий ребенок Джека и его жены Ари.

Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отца

Сын легендарного британского рокера Оззи Осборна — Джек Осборн — вместе с женой переживают счастливый период. У пары родилась дочь, которую назвали в честь покойного дедушки и культового музыканта, передает УНН со ссылкой на Instagram Джека.

Родители опубликовали черно-белое видео новорожденного ребенка, в котором отметили, что девочка появилась на свет 5 марта 2026 года. В подписи к видео они представили полное имя дочери — Ozzy Matilda Osbourne.

Это произошло менее чем через восемь месяцев после смерти фронтмена группы "Black Sabbath". Оззи Осборн ушел из жизни 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет из-за сердечного приступа. В течение последних лет жизни он также боролся с коронарной болезнью сердца и болезнью Паркинсона. За несколько недель до смерти музыкант успел попрощаться с фанатами на прощальном концерте "Назад к началу" в родном Бирмингеме на стадионе Вилла Парк вместе с участниками своей группы.

После потери отца Джек Осборн поделился в соцсетях трогательным постом, в котором признался, что чувствует счастье от того, что имел возможность называть его папой и провести с ним 14 501 день жизни.

Оззи Матильда стала вторым общим ребенком Джека и Ари — в 2022 году у пары родилась дочь Клен Артемида. Кроме этого, Джек воспитывает еще трех дочерей от предыдущего брака с Лизой Стелли — Перл Клементину, Энди Роуз и Минни Теодору. 

Станислав Кармазин

Новости МираУНН Lite
Музыкант
Социальная сеть
Брак