Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отца

Сын легендарного британского рокера Оззи Осборна — Джек Осборн — вместе с женой переживают счастливый период. У пары родилась дочь, которую назвали в честь покойного дедушки и культового музыканта, передает УНН со ссылкой на Instagram Джека.

Родители опубликовали черно-белое видео новорожденного ребенка, в котором отметили, что девочка появилась на свет 5 марта 2026 года. В подписи к видео они представили полное имя дочери — Ozzy Matilda Osbourne.

Это произошло менее чем через восемь месяцев после смерти фронтмена группы "Black Sabbath". Оззи Осборн ушел из жизни 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет из-за сердечного приступа. В течение последних лет жизни он также боролся с коронарной болезнью сердца и болезнью Паркинсона. За несколько недель до смерти музыкант успел попрощаться с фанатами на прощальном концерте "Назад к началу" в родном Бирмингеме на стадионе Вилла Парк вместе с участниками своей группы.

После потери отца Джек Осборн поделился в соцсетях трогательным постом, в котором признался, что чувствует счастье от того, что имел возможность называть его папой и провести с ним 14 501 день жизни.

Оззи Матильда стала вторым общим ребенком Джека и Ари — в 2022 году у пары родилась дочь Клен Артемида. Кроме этого, Джек воспитывает еще трех дочерей от предыдущего брака с Лизой Стелли — Перл Клементину, Энди Роуз и Минни Теодору.