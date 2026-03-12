Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан

Румыния продолжит поддерживать Украину в войне против российской агрессии как в военной, так и в дипломатической сферах. Кроме того, страны подписали соглашение о совместном производстве дронов. Об этом заявил Президент Румынии Никушор Дан во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

По словам румынского лидера, во время переговоров стороны подробно обсудили вопросы войны в Украине и дальнейшую помощь Киеву.

"В документе, а также в разговорах, которые у нас были, мы говорили о войне в Украине и о продолжении поддержки, которую Румыния оказывает Украине. Мы говорили о нашем сотрудничестве в военной сфере", – сказал Дан.

Он сообщил, что одним из подписанных документов стало соглашение о совместном производстве беспилотников.

"Один из подписанных документов касается именно совместного производства дронов в Румынии", – отметил президент.

Кроме того, стороны подтвердили поддержку Украины на международном уровне.

"Мы практически подтвердили нашу дипломатическую поддержку во всех форматах, где мы можем это делать – в рамках Европейского Союза, НАТО и других международных платформ", – добавил Дан.

