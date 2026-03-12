Украина ожидает от США одобрения крупной сделки о производстве дронов - Зеленский

Украина желает подписать крупное соглашение с США о производстве дронов, но для этого требуется одобрение Белого дома. Об этом в интервью редактору немецкой версии Politico Гордону Репинскому заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

По словам главы государства, речь шла о различных типах дронов и противовоздушной обороне. Они работают как единая система и могут защищать от сотен или тысяч иранских "шахедов" и ракет.

У нас еще не было возможности подписать этот документ. Надеюсь, что, возможно, американские друзья сейчас будут более склонны к такому решению, особенно после таких вызовов, которые мы видим на Ближнем Востоке - заявил Президент.

Также Зеленский высказался о закупке странами Запада российских энергоресурсов. По его словам, если США и Европа не будут покупать российскую нефть и газ, а давление на россию будет сильным и четким, война закончится как можно скорее.

Иначе это продлится дольше, чем мы предполагаем. Нормальные люди действительно хотят, чтобы это закончилось завтра - или вчера, как мы говорим. Но в любом случае, у россии нет достаточно сил, чтобы оккупировать нас. Просто нет - заявил глава государства.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру на справедливых условиях как инструменту для прекращения войны и сохранения жизней. В то же время никаких оснований говорить о дружбе с российским диктатором владимиром путиным нет.