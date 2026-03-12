Мир без ілюзій - Зеленський пояснив, чому не може бути "дружби" з путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує миру "не як емоційного жесту", а як реального механізму для припинення війни та збереження життів людей. Водночас жодних підстав говорити про дружбу з російським диктатором володимиром путіним немає. Про це глава держави сказав в інтерв’ю Politico, передає УНН.

Деталі

За словами президента, для України мирна угода має бути не символічним кроком, а практичним рішенням, яке дасть змогу зупинити бойові дії, припинити вбивства українців і створити умови для подальшої безпеки держави.

Зеленський наголосив, що йдеться не про особисте ставлення чи політичні емоції, а про конкретний результат, якого потребує країна в умовах повномасштабної війни.

Президент підкреслив, що Україна готова до миру, однак виключно на справедливих умовах, які відповідатимуть національним інтересам та гарантуватимуть захист громадян. При цьому він дав зрозуміти, що будь-які спроби трактувати можливі переговори як крок до нормалізації особистих стосунків із кремлем є хибними.

Зеленський також жорстко висловився на адресу путіна, назвавши його вбивцею. У цьому контексті він зазначив, що не може бути мови про дружні чи довірливі відносини з людиною, яка розв’язала війну проти України та несе відповідальність за загибель тисяч людей.

Ніхто не каже, що потрібно подружитися. Ніякої дружби - він убивця. Він намагався окупувати нас і вбив багато людей. Ми відповіли - і він втратив багато військових. Таке ставлення цілком зрозуміле. Але нам потрібен мир. Мир - це не питання емоцій. Ненависть - це про емоції - сказав український президент.

Окремо глава держави зауважив, що роль Сполучених Штатів у процесі завершення війни залишається важливою. За словами Зеленського, вплив президента США Дональда Трампа на можливий процес досягнення миру є суттєвим, а тому позиція Вашингтона й надалі матиме вагу для України.

Президент фактично дав зрозуміти, що Київ розглядає мир не як компроміс за будь-яку ціну, а як результат, який має забезпечити припинення війни та справедливість для України.

Нагадаємо

