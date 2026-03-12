$43.980.1150.930.10
09:02 • 816 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
07:14 • 11320 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
11 марта, 19:47 • 26064 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 43439 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 44599 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
11 марта, 13:06 • 38089 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
11 марта, 12:47 • 41540 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 36584 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 39514 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 35158 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Мир без иллюзий - Зеленский объяснил, почему не может быть "дружбы" с путиным

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

Зеленский заявил, что Украина стремится к миру на справедливых условиях как инструменту для прекращения войны и сохранения жизней, а не как решению вопроса личных взаимоотношений лидеров двух стран.

Мир без иллюзий - Зеленский объяснил, почему не может быть "дружбы" с путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в мире "не как эмоциональном жесте", а как в реальном механизме для прекращения войны и сохранения жизней людей. В то же время никаких оснований говорить о дружбе с российским диктатором владимиром путиным нет. Об этом глава государства сказал в интервью Politico, передает УНН.

Детали

По словам президента, для Украины мирное соглашение должно быть не символическим шагом, а практическим решением, которое позволит остановить боевые действия, прекратить убийства украинцев и создать условия для дальнейшей безопасности государства.

Зеленский подчеркнул, что речь идет не о личном отношении или политических эмоциях, а о конкретном результате, в котором нуждается страна в условиях полномасштабной войны.

Президент подчеркнул, что Украина готова к миру, однако исключительно на справедливых условиях, которые будут соответствовать национальным интересам и гарантировать защиту граждан. При этом он дал понять, что любые попытки трактовать возможные переговоры как шаг к нормализации личных отношений с кремлем являются ошибочными.

Зеленский также жестко высказался в адрес путина, назвав его убийцей. В этом контексте он отметил, что не может быть речи о дружеских или доверительных отношениях с человеком, который развязал войну против Украины и несет ответственность за гибель тысяч людей.

Никто не говорит, что нужно подружиться. Никакой дружбы - он убийца. Он пытался оккупировать нас и убил много людей. Мы ответили - и он потерял много военных. Такое отношение вполне понятно. Но нам нужен мир. Мир - это не вопрос эмоций. Ненависть - это про эмоции

- сказал украинский президент.

Отдельно глава государства отметил, что роль Соединенных Штатов в процессе завершения войны остается важной. По словам Зеленского, влияние президента США Дональда Трампа на возможный процесс достижения мира является существенным, а потому позиция Вашингтона и в дальнейшем будет иметь вес для Украины.

Президент фактически дал понять, что Киев рассматривает мир не как компромисс любой ценой, а как результат, который должен обеспечить прекращение войны и справедливость для Украины.

Напомним

Несколько ранее Зеленский сравнил путина с Гитлером. Об этом он заявил в интервью журналисту Кейлину Робертсону.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты