Мир без иллюзий - Зеленский объяснил, почему не может быть "дружбы" с путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в мире "не как эмоциональном жесте", а как в реальном механизме для прекращения войны и сохранения жизней людей. В то же время никаких оснований говорить о дружбе с российским диктатором владимиром путиным нет. Об этом глава государства сказал в интервью Politico, передает УНН.

Детали

По словам президента, для Украины мирное соглашение должно быть не символическим шагом, а практическим решением, которое позволит остановить боевые действия, прекратить убийства украинцев и создать условия для дальнейшей безопасности государства.

Зеленский подчеркнул, что речь идет не о личном отношении или политических эмоциях, а о конкретном результате, в котором нуждается страна в условиях полномасштабной войны.

Президент подчеркнул, что Украина готова к миру, однако исключительно на справедливых условиях, которые будут соответствовать национальным интересам и гарантировать защиту граждан. При этом он дал понять, что любые попытки трактовать возможные переговоры как шаг к нормализации личных отношений с кремлем являются ошибочными.

Зеленский также жестко высказался в адрес путина, назвав его убийцей. В этом контексте он отметил, что не может быть речи о дружеских или доверительных отношениях с человеком, который развязал войну против Украины и несет ответственность за гибель тысяч людей.

Никто не говорит, что нужно подружиться. Никакой дружбы - он убийца. Он пытался оккупировать нас и убил много людей. Мы ответили - и он потерял много военных. Такое отношение вполне понятно. Но нам нужен мир. Мир - это не вопрос эмоций. Ненависть - это про эмоции - сказал украинский президент.

Отдельно глава государства отметил, что роль Соединенных Штатов в процессе завершения войны остается важной. По словам Зеленского, влияние президента США Дональда Трампа на возможный процесс достижения мира является существенным, а потому позиция Вашингтона и в дальнейшем будет иметь вес для Украины.

Президент фактически дал понять, что Киев рассматривает мир не как компромисс любой ценой, а как результат, который должен обеспечить прекращение войны и справедливость для Украины.

Напомним

Несколько ранее Зеленский сравнил путина с Гитлером. Об этом он заявил в интервью журналисту Кейлину Робертсону.