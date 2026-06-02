В Киеве из-за массированной атаки РФ погибли три человека, среди 35 пострадавших есть дети - МВД

$44.2751.55
ukenru
04:30 • 1186 просмотра
В Киеве из-за массированной атаки РФ погибли три человека, среди 35 пострадавших есть дети - МВДPhotoVideo
04:25 • 2584 просмотра
Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человекPhotoVideo
23:28 • 28733 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 30901 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
1 июня, 15:17 • 41024 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39 • 36347 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 75078 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 51328 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 47915 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 62385 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
0м/с
69%
752мм
Популярные новости
путин в кремле собрал совещание из-за "удара по Старобельску" и снова пригрозил Украине "неотвратимым" наказанием1 июня, 18:45 • 23077 просмотра
россия осуществляет комбинированную атаку: запущены ракеты «Калибр», баллистика и десятки дронов по Украине23:04 • 18703 просмотра
В Киеве уже 4 пострадавших после массированной атаки РФ, горят поликлиника и дома00:40 • 14907 просмотра
В Днепре из-за атаки россиян по городу погибли четыре человека, десятки раненых - ОВАPhoto00:44 • 14503 просмотра
Киев затянуло едким дымом после массированной российской атакиVideo01:56 • 11521 просмотра
публикации
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 33762 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 35701 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 75068 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 69225 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 81686 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Кирилл Буданов
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Иран
Ливан
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне03:45 • 2366 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 25735 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 62210 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 57481 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 77226 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Truth Social
Фильм

В Киеве из-за массированной атаки РФ погибли три человека, среди 35 пострадавших есть дети - МВД

Киев • УНН

 • 1186 просмотра

Из-за атаки на Киев погибли три человека, еще 35 ранены. В Подольском районе разрушена многоэтажка, под завалами могут находиться люди.

В Киеве из-за массированной атаки РФ погибли три человека, среди 35 пострадавших есть дети - МВД

В результате ночной массированной атаки российских войск на Киев погибли три человека, еще 35 получили ранения, среди них трое детей. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины, пишет УНН.

Детали

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Подольском районе, где вражеский удар пришелся по девятиэтажному жилому дому. В результате попадания частично разрушены верхние этажи, под завалами могут находиться люди. Спасательная операция продолжается. Также в районе произошли возгорания автомобилей, пожар в здании учебного заведения и возгорание на территории коммунального предприятия.

Повреждения и пожары зафиксированы и в других районах столицы. В Голосеевском районе повреждены торговые объекты, офисные помещения, МАФы и бизнес-центр, возникли многочисленные пожары.

В Соломенском районе горели жилые дома и частный сектор, спасатели деблокировали мужчину. В Дарницком районе произошел пожар на территории АЗС, а в Оболонском загорелась бытовка на строительной площадке.

В Святошинском районе повреждены фасад и окна жилого дома и кровля девятиэтажки. В Шевченковском районе получили повреждения фасад и крыша жилого дома, а в Печерском районе зафиксированы незначительные повреждения на территории незавершенного строительства. На местах работают спасатели, правоохранители и другие профильные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами02.06.26, 02:28 • 28733 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеКиев
Взрывы
Пожары
Война в Украине
Министерство внутренних дел Украины
Украина
Киев