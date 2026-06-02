В Киеве из-за массированной атаки РФ погибли три человека, среди 35 пострадавших есть дети - МВД

В результате ночной массированной атаки российских войск на Киев погибли три человека, еще 35 получили ранения, среди них трое детей. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины, пишет УНН.

Детали

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Подольском районе, где вражеский удар пришелся по девятиэтажному жилому дому. В результате попадания частично разрушены верхние этажи, под завалами могут находиться люди. Спасательная операция продолжается. Также в районе произошли возгорания автомобилей, пожар в здании учебного заведения и возгорание на территории коммунального предприятия.

Повреждения и пожары зафиксированы и в других районах столицы. В Голосеевском районе повреждены торговые объекты, офисные помещения, МАФы и бизнес-центр, возникли многочисленные пожары.

В Соломенском районе горели жилые дома и частный сектор, спасатели деблокировали мужчину. В Дарницком районе произошел пожар на территории АЗС, а в Оболонском загорелась бытовка на строительной площадке.

В Святошинском районе повреждены фасад и окна жилого дома и кровля девятиэтажки. В Шевченковском районе получили повреждения фасад и крыша жилого дома, а в Печерском районе зафиксированы незначительные повреждения на территории незавершенного строительства. На местах работают спасатели, правоохранители и другие профильные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

