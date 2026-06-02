Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человек

В Днепре возросло количество жертв и раненых в результате ночной российской атаки. На данный момент известно о шести погибших и 36 пострадавших. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

Детали

По его словам, 23 раненых были госпитализированы в медицинские учреждения. Среди пострадавших есть 13-летняя девочка. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Глава ОВА также опубликовал в своем Telegram-канале фотографии последствий удара.

На кадрах видны значительные разрушения жилой застройки и поврежденные здания. Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий атаки, а информация о пострадавших уточняется.

Позже Ганжа сообщил: "Шесть человек погибли. 36 – получили ранения. Среди них есть дети. Враг атаковал пять районов области ракетами, беспилотниками".

