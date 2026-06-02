Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человек
Киев • УНН
Число жертв в Днепре возросло до 6 человек, еще 36 получили ранения. Среди госпитализированных есть ребенок, трое взрослых находятся в тяжелом состоянии.
В Днепре возросло количество жертв и раненых в результате ночной российской атаки. На данный момент известно о шести погибших и 36 пострадавших. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.
Детали
По его словам, 23 раненых были госпитализированы в медицинские учреждения. Среди пострадавших есть 13-летняя девочка. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
5 человек погибли, 25 – ранены. Растет количество пострадавших из-за атаки россиян на Днепр. 23 человека госпитализированы. Среди них и 13-летняя девочка. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Трое раненых в тяжелом состоянии
Глава ОВА также опубликовал в своем Telegram-канале фотографии последствий удара.
На кадрах видны значительные разрушения жилой застройки и поврежденные здания. Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий атаки, а информация о пострадавших уточняется.
Позже Ганжа сообщил: "Шесть человек погибли. 36 – получили ранения. Среди них есть дети. Враг атаковал пять районов области ракетами, беспилотниками".
В Днепре из-за атаки россиян по городу погибли четыре человека, десятки раненых - ОВА02.06.26, 03:44 • 14478 просмотров