Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человек
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человек

Киев • УНН

 • 2434 просмотра

Число жертв в Днепре возросло до 6 человек, еще 36 получили ранения. Среди госпитализированных есть ребенок, трое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

В Днепре возросло количество жертв и раненых в результате ночной российской атаки. На данный момент известно о шести погибших и 36 пострадавших. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

Детали

По его словам, 23 раненых были госпитализированы в медицинские учреждения. Среди пострадавших есть 13-летняя девочка. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

5 человек погибли, 25 – ранены. Растет количество пострадавших из-за атаки россиян на Днепр. 23 человека госпитализированы. Среди них и 13-летняя девочка. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Трое раненых в тяжелом состоянии

– сообщил Ганжа.

Глава ОВА также опубликовал в своем Telegram-канале фотографии последствий удара.

На кадрах видны значительные разрушения жилой застройки и поврежденные здания. Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий атаки, а информация о пострадавших уточняется.

Позже Ганжа сообщил: "Шесть человек погибли. 36 – получили ранения. Среди них есть дети. Враг атаковал пять районов области ракетами, беспилотниками".

