Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел

Бюро экономической безопасности Украины, которое создавалось как правоохранительный орган для расследования преступлений в сфере финансов, снова оказалось в центре громкого коррупционного скандала. На этот раз правоохранители разоблачили сразу двух сотрудников БЭБ на получении взяток. Один из них, по данным следствия, фактически торговал уголовными производствами, предлагая за деньги избежать преследования. Этот скандал в очередной раз ставит вопрос о необходимости не только перезагрузки органа, но и аудита уголовных производств, которые расследует БЭБ, пишет УНН.

Задержание детективов БЭБ

О разоблачении сотрудников БЭБ на коррупции сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По его словам, речь идет о двух отдельных уголовных производствах.

В первом случае правоохранители задержали старшего детектива территориального управления БЭБ в Киевской области. По данным следствия, он требовал 15 тысяч долларов у мужчины, который ранее фигурировал в деле об изготовлении и сбыте поддельных денег.

Детектив угрожал ему повторным привлечением к уголовной ответственности и предлагал "решить вопрос" за денежное вознаграждение.

Для организации встреч чиновник даже использовал официальные повестки о вызове на следственные действия. После получения первой части взятки в размере 10 тысяч долларов никаких процессуальных действий в отношении заявителя не проводилось. Детектива задержали с поличным во время получения следующего транша денежных средств.

Действия старшего детектива БЭБ квалифицированы как получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, в крупном размере по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Второй эпизод касается аналитика центрального аппарата БЭБ, который ранее работал в налоговых органах. По версии следствия, он пообещал представительнице предприятия посодействовать в выдаче лицензии на хранение горючего через свои связи в налоговой службе за 2 тысячи долларов. Правоохранители его также задержали с поличным во время получения средств.

Аналитику БЭБ инкриминировано получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Система, которая должна защищать экономику государства, не может быть местом для тех, кто пытается использовать должность для собственного обогащения - отметил генпрокурор Руслан Кравченко.

Перезагрузка БЭБ и аудит

Особое внимание привлекает факт торговли уголовными производствами, когда сотрудник БЭБ использовал само существование уголовного дела как инструмент давления и источник незаконного заработка.

На этом фоне руководитель Бюро экономической безопасности Александр Цивинский заявил о перезагрузке территориального управления БЭБ в Киевской области. Коррупцию в органе он оправдывает недостаточно жестким внутренним контролем из-за законодательных пробелов.

Параллельно усиливаем внутренний контроль. Во время трансформации БЭБ мы обнаружили проблему в законодательстве, которая фактически ограничивает возможности нашего подразделения внутреннего контроля полноценно выявлять и документировать коррупцию внутри Бюро - пояснил глава БЭБ.

При этом он заявляет, что соответствующие изменения в законодательство вскоре будут внесены. "Будем не только реагировать на коррупцию, но и работать на опережение. Мы строим модель, в которой коррупционные риски выявляются и пресекаются еще до того, как становятся уголовными производствами", - отметил Цивинский.

Однако сейчас это лишь реакция на то, что конкретных БЭБовцев поймали "за руку". На самом же деле перезагрузки одного конкретного управления недостаточно для того, чтобы вся система очистилась.

Председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказания правовой помощи Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас подчеркивает, что, несмотря на действие принципа презумпции невиновности, сам факт появления таких подозрений в отношении сотрудников БЭБ является чрезвычайно тревожным сигналом.

Вызывает возмущение тот факт, что новосозданный правоохранительный орган, на который возлагались очень большие надежды, который создавался для того, чтобы предотвратить коррупцию в экономических подразделениях СБУ и Национальной полиции, уже на сегодняшний день имеет такие негативные характеристики, как обвинения в совершении коррупционных деяний. Понятно, что не нормально, если работники БЭБ совершают преступление, и ненормально, когда их разоблачают, особенно на коррупционных деяниях - отметил Ватрас в комментарии УНН.

По его мнению, после таких разоблачений прокуратура должна значительно тщательнее проверить деятельность БЭБ.

Нардеп указал на необходимость ревизии тех дел, которые расследуют следователи Бюро экономической безопасности.

Что дальше – аудит уголовных производств, проверка законности их открытия, это все в полномочиях органов прокуратуры. Поэтому я думаю, что им нужно более тщательно отнестись к деятельности БЭБ - отметил Ватрас.

Если отдельные сотрудники использовали уголовные производства как инструмент для вымогательства средств, общество должно получить ответ на вопрос, насколько распространенной могла быть такая практика и не стали ли отдельные бизнесы жертвами подобного давления. По мнению нардепа, руководитель БЭБ должен продемонстрировать реальные результаты в борьбе с внутренней коррупцией.

Мы ожидаем от новоназначенного главы Бюро экономической безопасности эффективной работы, в том числе и работы, связанной с внутренней безопасностью в самом БЭБ. Он должен однозначно принять ряд кадровых решений в отношении руководителей тех подразделений, где имеют место факты коррупции - отметил Ватрас.

Очевидно, что на фоне ряда разоблачений сотрудников БЭБ на коррупции, восстановить доверие к этому правоохранительному органу можно только через масштабный аудит открытых уголовных производств, проверку законности действий детективов и жесткое очищение Бюро от коррупционных практик. Ведь правоохранительный орган, призванный бороться с экономическими преступлениями, не может сам становиться источником таких преступлений.