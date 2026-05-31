Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города

$44.2751.44
ukenru
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 47492 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 62697 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 37276 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 81996 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 99825 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 62117 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 63400 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 72574 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 71667 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 72547 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
0м/с
86%
745мм
Популярные новости
В Австрии тысячи людей перекрыли ключевую трассу в Альпах на восемь часовPhoto30 мая, 22:43 • 15308 просмотра
Присутствие флота РФ в Черном и Азовском морях практически нивелировано - СырскийPhoto30 мая, 23:16 • 16539 просмотра
В Будапеште фанаты ПСЖ и Арсенала устроили массовую драку перед финалом ЛЧVideo30 мая, 23:50 • 4872 просмотра
Массовые столкновения, раненые полицейские и сотни задержанных: в Париже шумно отметили победу ПСЖ в Лиге чемпионовVideo02:12 • 14683 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города06:00 • 9796 просмотра
публикации
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города06:00 • 9992 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 47496 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto30 мая, 13:42 • 41755 просмотра
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить30 мая, 03:51 • 48394 просмотра
Как приготовить твердый сыр в домашних условияхPhoto29 мая, 19:28 • 61299 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Пит Хегсетх
Рафаэль Гросси
Джон Хили
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская атомная электростанция
Китай
Сингапур
Реклама
УНН Lite
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 18623 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 39430 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 55372 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 59728 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 70162 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель

Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города

Киев • УНН

 • 10002 просмотра

Киев отмечает 1544-летие без масштабных празднований из-за угрозы обстрелов. В районах города проходят благотворительные и культурные мероприятия для жителей.

Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города

31 мая 2026 года Киев отмечает День города, в этом году столице Украины официально исполняется 1544 года. День Киева традиционно празднуют в последнее воскресенье мая, и в этом году праздник пришелся именно на 31 мая, передает УНН.

Детали

Киев является одним из старейших городов Европы, по легенде, его основали братья Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь. На протяжении веков город был центром Киевской Руси, пережил монгольское нашествие, войны, оккупации, революции и многочисленные попытки уничтожения, но каждый раз возрождался.

Для миллионов украинцев Киев давно стал не только административной столицей, но и символом государственности. Именно здесь принимались решения, определявшие судьбу страны, происходили ключевые события новейшей истории Украины — от студенческой Революции на граните до Оранжевой революции и Революции Достоинства.

Уже пятый год подряд День Киева проходит в условиях полномасштабной войны. Из-за ситуации с безопасностью городские власти отказались от масштабных общегородских празднований, вместо этого в разных районах столицы проходят локальные культурные, спортивные и благотворительные мероприятия.

Война изменила город, Киев живет под звуки воздушных тревог, работает под угрозой ракетных и дроновых атак, но продолжает двигаться вперед. Метро ежедневно перевозит сотни тысяч людей, работают школы, университеты, кафе, театры и больницы. Именно этот контраст между войной и повседневной жизнью сегодня больше всего поражает иностранцев, посещающих украинскую столицу.

Особое место в новейшей истории города занимает февраль-март 2022 года, когда россия пыталась захватить Киев. Тогда украинские военные и силы обороны остановили наступление на подступах к столице, провал этой операции стал одним из ключевых моментов всей войны.

Сегодня Киев остается политическим, экономическим и культурным центром Украины. Несмотря на регулярные обстрелы, город продолжает работать, строиться, принимать международные делегации и демонстрировать миру, что даже во время большой войны жизнь может продолжаться.

История Киева — это история стойкости. Город пережил десятки захватчиков, падение империй и тяжелейшие испытания. И День Киева 2026 года для многих украинцев является не только праздником столицы, но и напоминанием о том, что Киев остается сердцем страны, которое продолжает биться вопреки всем вызовам.

Куда пойти в Киеве на выходных 30-31 мая29.05.26, 16:32 • 3740 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоКиевпубликации
Воздушная тревога
Война в Украине
Майдан Незалежности
благотворительность
Вооруженные силы Украины
Европа
Украина
Киев