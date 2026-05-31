Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города

31 мая 2026 года Киев отмечает День города, в этом году столице Украины официально исполняется 1544 года. День Киева традиционно празднуют в последнее воскресенье мая, и в этом году праздник пришелся именно на 31 мая, передает УНН.

Детали

Киев является одним из старейших городов Европы, по легенде, его основали братья Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь. На протяжении веков город был центром Киевской Руси, пережил монгольское нашествие, войны, оккупации, революции и многочисленные попытки уничтожения, но каждый раз возрождался.

Для миллионов украинцев Киев давно стал не только административной столицей, но и символом государственности. Именно здесь принимались решения, определявшие судьбу страны, происходили ключевые события новейшей истории Украины — от студенческой Революции на граните до Оранжевой революции и Революции Достоинства.

Уже пятый год подряд День Киева проходит в условиях полномасштабной войны. Из-за ситуации с безопасностью городские власти отказались от масштабных общегородских празднований, вместо этого в разных районах столицы проходят локальные культурные, спортивные и благотворительные мероприятия.

Война изменила город, Киев живет под звуки воздушных тревог, работает под угрозой ракетных и дроновых атак, но продолжает двигаться вперед. Метро ежедневно перевозит сотни тысяч людей, работают школы, университеты, кафе, театры и больницы. Именно этот контраст между войной и повседневной жизнью сегодня больше всего поражает иностранцев, посещающих украинскую столицу.

Особое место в новейшей истории города занимает февраль-март 2022 года, когда россия пыталась захватить Киев. Тогда украинские военные и силы обороны остановили наступление на подступах к столице, провал этой операции стал одним из ключевых моментов всей войны.

Сегодня Киев остается политическим, экономическим и культурным центром Украины. Несмотря на регулярные обстрелы, город продолжает работать, строиться, принимать международные делегации и демонстрировать миру, что даже во время большой войны жизнь может продолжаться.

История Киева — это история стойкости. Город пережил десятки захватчиков, падение империй и тяжелейшие испытания. И День Киева 2026 года для многих украинцев является не только праздником столицы, но и напоминанием о том, что Киев остается сердцем страны, которое продолжает биться вопреки всем вызовам.

Куда пойти в Киеве на выходных 30-31 мая