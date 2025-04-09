Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении баллотироваться на должность Генсека ООН в 2026 году, когда завершится срок Антониу Гутерреша. Он также отметил «паралич» Совбеза ООН.
МАГАТЭ опровергло сообщение о разливе топлива на ЗАЭС, но проверит топливные баки после получения доступа. Эксперты подтвердили, что дизель-генераторы могут работать в случае потери внешнего питания.
Глава МАГАТЕ назвал изменение миссии на оккупированной ЗАЭС без согласия с Украиной "чрезвычайным исключением". Решение было принято из-за невозможности безопасно провести ротацию и необходимости защитить жизнь персонала.
Министр энергетики Украины направил письмо председателю МАГАТЭ о недопустимости ротации экспертов без согласования с Украиной. Галущенко отметил необходимость проведения ротаций через подконтрольные Украине территории.
На ЧАЭС продолжается ликвидация последствий удара российского дрона по защитному укрытию четвертого энергоблока. Команда МАГАТЭ подтверждает, что уровень радиации остается в норме, несмотря на серьезность инцидента.
Глава МИД Украины провел телефонные переговоры с гендиректором МАГАТЭ по ядерной безопасности. Обсудили срыв ротации на ЗАЭС и недавний удар по ЧАЭС, Сибига подчеркнул важность международной реакции.
США осуществили успешный тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг. Ракета преодолела 4200 миль до испытательного полигона на Маршалловых островах.
Команда МАГАТЭ не смогла провести запланированную ротацию на оккупированной Запорожской АЭС из-за атаки российским дроном 10 декабря. Новая группа экспертов должна была заменить коллег, которые находятся на станции уже два месяца.
После удара российского беспилотника по конфайнменту ЧАЭС эксперты МАГАТЭ обнаружили значительные повреждения, включая отверстие 6 метров. Уровень радиации на объекте остается неизменным.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о возможности утроить ядерную энергетику к 2050 году. Ключевыми факторами являются отношение стран к изменению климата и энергетическая безопасность, особенно в контексте отказа от российского газа.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о приостановлении ротации экспертов из-за повышенной военной активности. Это произошло после атаки российского дрона на саркофаг ЧАЭС 14 февраля.
МАГАТЭ вынуждено отложить ротацию своей миссии на оккупированной Запорожской АЭС из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России. рф использует шантаж и запугивание экспертов, ранее даже нанеся удар дроном по машине МАГАТЭ.
Ежемесячный призыв в российскую армию не покрывает потери военных на фронте. Депутаты Госдумы рф оправдывают отказ от новой мобилизации, несмотря на кадровые проблемы.
Президент Украины сообщил о согласовании рабочих дат визита команды Кита Келлога. Американская делегация планирует прибыть в Киев после 11 февраля.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что пока не будет посещать Запорожскую АЭС из-за плотного графика. Он также выразил обеспокоенность относительно деградации энергетической сети и будущей реконструкции станции.
Министр энергетики Галущенко заявил о деградации оборудования на ЗАЭС во время оккупации.
Рафаэль Гросси анонсировал переговоры с командой Трампа в Вашингтоне и других местах для обсуждения глобальных вопросов. На этой неделе руководитель МАГАТЭ также посетит москву для поддержания каналов связи.
Рафаэль Гросси посетил подстанцию Киевская для оценки ядерной безопасности и возможных рисков. Представители МАГАТЭ проводят оценку влияния атак на энергосеть и работают над предотвращением ядерных инцидентов.
Рафаэль Гросси прибыл в Украину для оценки повреждений на Киевской подстанции. Визит направлен на предотвращение ядерных инцидентов и оценку безопасности атомной энергетики страны.
Офис Президента готовится к важным переговорам с европейскими партнерами и США. На совещании с международниками обсудили необходимость совместных решений для надежного мира.
Рафаэль Гросси посетит Киев 4 февраля для обсуждения ядерной безопасности во время войны. Эксперты МАГАТЭ продолжают фиксировать военную активность и беспилотники вблизи украинских АЭС.
Рафаэль Гросси посетит РФ в начале февраля 2025 года для встречи с руководителем «росатома». Планируется обсуждение ситуации на оккупированной Запорожской АЭС, но без посещения самой станции.
Иран имеет около 200 кг урана, обогащенного до 60% чистоты, что приближается к оружейному уровню на 90%. По критериям МАГАТЭ, этого достаточно для создания пяти ядерных боеприпасов при дальнейшем обогащении.
МАГАТЭ продлило мониторинговую миссию на ключевых подстанциях для работы украинских АЭС. Решение принято после встречи Германа Галущенко с Рафаэлем Гросси и принятия резолюции по защите энергетической инфраструктуры.
Восемь из девяти реакторов на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС возобновили работу после атаки 28 ноября. МАГАТЭ подтверждает поддержку ядерной безопасности на станциях несмотря на нестабильность сети.
Замминистра энергетики сообщил о сознательных атаках рф на критические подстанции для остановки АЭС. МАГАТЭ осуществляет визиты на ключевые объекты для защиты от обстрелов.
МАГАТЭ не выполняет обещания по защите украинских АЭС от российских ракетных атак. За три месяца проведено всего шесть дней инспекций, несмотря на две массированные атаки РФ.
Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили мощность во время ракетной атаки РФ. Один энергоблок РАЭС отключение от сети, ХАЭС потеряла две линии электропередач.
Министр энергетики Галущенко обсудил с главой МАГАТЭ Гросси последствия российских атак на подстанции АЭС. МАГАТЭ готово организовать новые мониторинговые миссии для документирования последствий обстрелов.
Иран предложил МАГАТЭ ограничить запасы обогащенного урана до 60% на уровне 185 кг. Предложение выдвинуто в обмен на отложение западными государствами резолюции против Тегерана на заседании Совета руководителей МАГАТЭ.