Рафаэль Гросси

Иран близок к обогащению урана до уровня, необходимого для создания ядерного оружия - МАГАТЭ

Иран имеет около 200 кг урана, обогащенного до 60% чистоты, что приближается к оружейному уровню на 90%. По критериям МАГАТЭ, этого достаточно для создания пяти ядерных боеприпасов при дальнейшем обогащении.