Рафаэль Гросси

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27537 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 39617 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 46513 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 53635 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66011 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56033 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55398 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 118719 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81511 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225551 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.8м/с
59%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 85912 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 19344 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16286 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15097 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 16740 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 85981 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 118719 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225551 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402729 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395216 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10719 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15136 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16323 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 19400 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74961 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Рафаэль Гросси

Новости по теме

Глава МАГАТЭ Гросси "серьезно рассматривает" возможность баллотироваться на должность Генсека ООН

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении баллотироваться на должность Генсека ООН в 2026 году, когда завершится срок Антониу Гутерреша. Он также отметил «паралич» Совбеза ООН.

политика • 2 апреля, 10:55 • 15000 просмотра

Дизель-генераторы на ЗАЭС работоспособны, но ситуация на станции сложная - Гросси

МАГАТЭ опровергло сообщение о разливе топлива на ЗАЭС, но проверит топливные баки после получения доступа. Эксперты подтвердили, что дизель-генераторы могут работать в случае потери внешнего питания.

Технологии • 28 марта, 08:57 • 22439 просмотра

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Глава МАГАТЕ назвал изменение миссии на оккупированной ЗАЭС без согласия с Украиной "чрезвычайным исключением". Решение было принято из-за невозможности безопасно провести ротацию и необходимости защитить жизнь персонала.

Война • 4 марта, 00:31 • 79425 просмотра

Украина будет требовать согласования ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Министр энергетики Украины направил письмо председателю МАГАТЭ о недопустимости ротации экспертов без согласования с Украиной. Галущенко отметил необходимость проведения ротаций через подконтрольные Украине территории.

политика • 3 марта, 14:07 • 30266 просмотра

На Чернобыльской АЭС продолжаются работы после попадания беспилотника

На ЧАЭС продолжается ликвидация последствий удара российского дрона по защитному укрытию четвертого энергоблока. Команда МАГАТЭ подтверждает, что уровень радиации остается в норме, несмотря на серьезность инцидента.

Война • 28 февраля, 11:00 • 28595 просмотра

Остановить ядерный шантаж россии: Сибига пообщался с гендеректором МАГАТЭ

Глава МИД Украины провел телефонные переговоры с гендиректором МАГАТЭ по ядерной безопасности. Обсудили срыв ротации на ЗАЭС и недавний удар по ЧАЭС, Сибига подчеркнул важность международной реакции.

Война • 21 февраля, 15:48 • 24153 просмотра

США успешно протестировали запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

США осуществили успешный тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг. Ракета преодолела 4200 миль до испытательного полигона на Маршалловых островах.

Новости Мира • 19 февраля, 13:27 • 24914 просмотра

Ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС до сих пор не состоялась из-за провокационных действий рф - регулятор

Команда МАГАТЭ не смогла провести запланированную ротацию на оккупированной Запорожской АЭС из-за атаки российским дроном 10 декабря. Новая группа экспертов должна была заменить коллег, которые находятся на станции уже два месяца.

Война • 17 февраля, 10:09 • 25344 просмотра

МАГАТЭ сделало заявление по поводу удара российского дрона по ЧАЭС

После удара российского беспилотника по конфайнменту ЧАЭС эксперты МАГАТЭ обнаружили значительные повреждения, включая отверстие 6 метров. Уровень радиации на объекте остается неизменным.

Война • 16 февраля, 05:03 • 103957 просмотра

Утроить ядерную энергию до 2050 года возможно - Гросси

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о возможности утроить ядерную энергетику к 2050 году. Ключевыми факторами являются отношение стран к изменению климата и энергетическая безопасность, особенно в контексте отказа от российского газа.

Новости Мира • 14 февраля, 15:40 • 24006 просмотра

Гросси: главная задача - завершить конфликт в Украине без ядерной аварии

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о приостановлении ротации экспертов из-за повышенной военной активности. Это произошло после атаки российского дрона на саркофаг ЧАЭС 14 февраля.

Война • 14 февраля, 15:05 • 23941 просмотра

МАГАТЭ отложило ротацию миссии на ЗАЭС из-за отсутствия гарантий безопасности от рф

МАГАТЭ вынуждено отложить ротацию своей миссии на оккупированной Запорожской АЭС из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России. рф использует шантаж и запугивание экспертов, ранее даже нанеся удар дроном по машине МАГАТЭ.

Война • 5 февраля, 09:13 • 23423 просмотра

У россии проблемы с пополнением армии - ISW

Ежемесячный призыв в российскую армию не покрывает потери военных на фронте. Депутаты Госдумы рф оправдывают отказ от новой мобилизации, несмотря на кадровые проблемы.

Война • 5 февраля, 04:11 • 75286 просмотра

Согласовываются даты и состав: Зеленский о визите команды Келлога в Украину

Президент Украины сообщил о согласовании рабочих дат визита команды Кита Келлога. Американская делегация планирует прибыть в Киев после 11 февраля.

политика • 4 февраля, 16:30 • 28572 просмотра

Глава МАГАТЭ в этот раз не посетит Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что пока не будет посещать Запорожскую АЭС из-за плотного графика. Он также выразил обеспокоенность относительно деградации энергетической сети и будущей реконструкции станции.

Война • 4 февраля, 13:38 • 23621 просмотра

Минэнерго о ситуации на ЗАЭС: происходит деградация оборудования

Министр энергетики Галущенко заявил о деградации оборудования на ЗАЭС во время оккупации.

Война • 4 февраля, 13:14 • 22614 просмотра

Гросси планирует встретиться с командой Трампа

Рафаэль Гросси анонсировал переговоры с командой Трампа в Вашингтоне и других местах для обсуждения глобальных вопросов. На этой неделе руководитель МАГАТЭ также посетит москву для поддержания каналов связи.

политика • 4 февраля, 13:09 • 18871 просмотра

Глава МАГАТЭ посетил подстанцию Киевская для оценки ядерной безопасности

Рафаэль Гросси посетил подстанцию Киевская для оценки ядерной безопасности и возможных рисков. Представители МАГАТЭ проводят оценку влияния атак на энергосеть и работают над предотвращением ядерных инцидентов.

Война • 4 февраля, 12:42 • 23576 просмотра

Глава МАГАТЭ осуществляет 11-й визит в Украину для проверки ядерной безопасности

Рафаэль Гросси прибыл в Украину для оценки повреждений на Киевской подстанции. Визит направлен на предотвращение ядерных инцидентов и оценку безопасности атомной энергетики страны.

Война • 3 февраля, 22:01 • 29840 просмотра

Нужны решения ради мира: Зеленский анонсировал переговоры с США и европейскими партнерами

Офис Президента готовится к важным переговорам с европейскими партнерами и США. На совещании с международниками обсудили необходимость совместных решений для надежного мира.

Война • 31 января, 20:30 • 41221 просмотра

Глава МАГАТЭ на следующей неделе приедет в Киев: подробности визита

Рафаэль Гросси посетит Киев 4 февраля для обсуждения ядерной безопасности во время войны. Эксперты МАГАТЭ продолжают фиксировать военную активность и беспилотники вблизи украинских АЭС.

Война • 31 января, 00:25 • 103850 просмотра

Глава МАГАТЭ планирует визит в Россию для обсуждения ситуации на ЗАЭС

Рафаэль Гросси посетит РФ в начале февраля 2025 года для встречи с руководителем «росатома». Планируется обсуждение ситуации на оккупированной Запорожской АЭС, но без посещения самой станции.

Война • 29 января, 17:23 • 28527 просмотра

Иран близок к обогащению урана до уровня, необходимого для создания ядерного оружия - МАГАТЭ

Иран имеет около 200 кг урана, обогащенного до 60% чистоты, что приближается к оружейному уровню на 90%. По критериям МАГАТЭ, этого достаточно для создания пяти ядерных боеприпасов при дальнейшем обогащении.

Новости Мира • 22 января, 12:13 • 28662 просмотра

МАГАТЭ продолжило морниторинговую миссию на ключевых для работы АЭС подстанциях - Минэнерго

МАГАТЭ продлило мониторинговую миссию на ключевых подстанциях для работы украинских АЭС. Решение принято после встречи Германа Галущенко с Рафаэлем Гросси и принятия резолюции по защите энергетической инфраструктуры.

Общество • 17 декабря, 13:52 • 14266 просмотра

Три украинские АЭС в значительной степени возобновили работу после атаки рф 28 ноября-МАГАТЭ

Восемь из девяти реакторов на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС возобновили работу после атаки 28 ноября. МАГАТЭ подтверждает поддержку ядерной безопасности на станциях несмотря на нестабильность сети.

Война • 6 декабря, 04:47 • 106994 просмотра

рф сознательно атакует подстанции, цель лишить Украину атомной генерации - Минэнерго

Замминистра энергетики сообщил о сознательных атаках рф на критические подстанции для остановки АЭС. МАГАТЭ осуществляет визиты на ключевые объекты для защиты от обстрелов.

Война • 29 ноября, 10:47 • 19784 просмотра

МАГАТЭ не виконує обіцянки щодо захисту українських АЕС від ракетних атак рф-Greenpeace

МАГАТЭ не выполняет обещания по защите украинских АЭС от российских ракетных атак. За три месяца проведено всего шесть дней инспекций, несмотря на две массированные атаки РФ.

Война • 29 ноября, 00:46 • 105516 просмотра

Во время утренней атаки рф три действующие АЭС снизили мощность, один энергоблок РАЭС был отключен от сети-МАГАТЭ

Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили мощность во время ракетной атаки РФ. Один энергоблок РАЭС отключение от сети, ХАЭС потеряла две линии электропередач.

Общество • 28 ноября, 22:12 • 19467 просмотра

Министр энергетики Украины встретился с руководителем МАГАТЭ: о чем говорили

Министр энергетики Галущенко обсудил с главой МАГАТЭ Гросси последствия российских атак на подстанции АЭС. МАГАТЭ готово организовать новые мониторинговые миссии для документирования последствий обстрелов.

Война • 21 ноября, 18:57 • 34970 просмотра

Иран предлагает ограничить запасы обогащенного урана, заявляет МАГАТЭ

Иран предложил МАГАТЭ ограничить запасы обогащенного урана до 60% на уровне 185 кг. Предложение выдвинуто в обмен на отложение западными государствами резолюции против Тегерана на заседании Совета руководителей МАГАТЭ.

Новости Мира • 20 ноября, 15:10 • 17109 просмотра