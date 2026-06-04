МАГАТЭ получило сообщение с захваченной рф ЗАЭС об обстреле Запорожской ТЭС
Киев • УНН
МАГАТЭ сообщило об обстреле Запорожской ТЭС, которая обеспечивает питание атомной станции. В настоящее время линия электропередачи работает, а персонал находится в укрытии.
МАГАТЭ получило сообщение с захваченной рф Запорожской АЭС о том, что сегодня утром соседняя Запорожская ТЭС - где распределительная подстанция, обеспечивающая электроснабжение ЗАЭС - подверглась сильному обстрелу, сообщило МАГАТЭ в четверг, пишет УНН.
Детали
"МАГАТЭ получило сообщение от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что соседняя Запорожская тепловая электростанция (ЗТЭС), чья распределительная подстанция обеспечивает электроэнергией ЗАЭС, сегодня утром подверглась сильному обстрелу", - сообщили в МАГАТЭ.
Как отмечается, "команда МАГАТЭ на ЗАЭС увидела легкий дым, шедший со стороны ЗТЭС, и услышала звуки военной деятельности".
В МАГАТЭ заявили, что "этот инцидент вызывает серьезную обеспокоенность относительно единственной линии электропитания ЗАЭС, которая в последние недели несколько раз отключалась, что привело к полной зависимости станции от аварийных дизельных генераторов для получения электроэнергии, необходимой для охлаждения шести реакторов и предотвращения угрозы ядерной аварии".
"На данный момент линия электропередачи все еще подключена. Согласно информации, персонал ЗТЭС сейчас находится в укрытии из-за обстрела", - отметили в МАГАТЭ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, как сообщается, "выражает глубокую обеспокоенность по поводу сообщения об обстреле и говорит, что его необходимо немедленно прекратить, чтобы избежать опасности длительного инцидента с отключением электроэнергии на ЗАЭС".
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