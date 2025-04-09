Запорожская атомная электростанция

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29027 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

Петр Котин заявил, что для безопасного перезапуска ЗАЭС необходим вывод войск рф и разминирование.

Война • 7 апреля, 07:56 • 201672 просмотра

В Энергоатоме отреагировали на слухи, что россия запускает оккупированную ЗАЭС

В Энергоатоме заявили, что слухи о запуске ЗАЭС – это попытка легитимизировать оккупацию станции. Только украинские специалисты имеют право управлять ЗАЭС, подчеркнули в компании.

Война • 3 апреля, 15:07 • 12317 просмотра

Три генерала рф получили подозрения по делу о захвате Запорожской АЭС - СБУ

СБУ собрала доказательства против 6 россиян, включая трех генералов, за захват Запорожской АЭС в марте 2022 года. Они отдавали приказы атаковать станцию из тяжелого вооружения.

Война • 3 апреля, 13:06 • 6832 просмотра

Дизель-генераторы на ЗАЭС работоспособны, но ситуация на станции сложная - Гросси

МАГАТЭ опровергло сообщение о разливе топлива на ЗАЭС, но проверит топливные баки после получения доступа. Эксперты подтвердили, что дизель-генераторы могут работать в случае потери внешнего питания.

Технологии • 28 марта, 08:57 • 22438 просмотра

Украина попросила МАГАТЭ выяснить ситуацию с дизельным резервуаром на ЗАЭС - Тихий

МИД Украины призвал МАГАТЭ проверить ситуацию на ЗАЭС после повреждения дизельного резервуара. Украина отмечает неспособность россии обеспечить безопасность станции.

Война • 27 марта, 16:01 • 24903 просмотра

МИД стало известно о повреждении дизельного резервуара на ЗАЭС: Украина указывает на неспособность рф обеспечить безопасность станции

На оккупированной ЗАЭС поврежден дизельный резервуар. Представитель МИД заявил, что россияне не способны обеспечить безопасность станции и призвал вернуть ЗАЭС под контроль Украины.

Война • 26 марта, 14:15 • 33207 просмотра

В рф говорят, что не отдадут ЗАЭС "Украине или любой другой стране"

В мид рф заявили, что ЗАЭС является российским ядерным объектом и ее передача Украине невозможна. Все сотрудники станции – граждане россии, и "их жизнями нельзя играть".

Война • 25 марта, 20:18 • 27434 просмотра

До 2,5 лет необходимо, чтобы снова “поставить на ноги” ЗАЭС - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что ЗАЭС принадлежит Украине. Ее восстановление может длиться до 2,5 лет. Трамп предлагал помощь США в управлении станцией.

Война • 25 марта, 18:46 • 21642 просмотра

Потребление электричества на сезонном уровне, но стоит экономить вечером - Укрэнерго

В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, особенно с 17:00 до 21:00.

Общество • 25 марта, 08:59 • 12807 просмотра

Все АЭС принадлежат народу Украины: Зеленский ответил на заявление Трампа

Зеленский заявил, что все украинские АЭС являются собственностью народа. Он добавил, что вопрос собственности на ЗАЭС с Трампом не обсуждался, но открыт для инвестиций.

политика • 20 марта, 14:42 • 9178 просмотра

Зеленский подтвердил заинтересованность США в восстановлении Запорожской АЭС

Во время разговора с Зеленским Трамп интересовался Запорожской станцией и возможным участием США в ее восстановлении. Во время разговора речь шла только об одной украинской АЭС.

Экономика • 19 марта, 22:23 • 16935 просмотра

“Мне об этом ничего не известно, но станция наша”: Зеленский о том, обсуждали ли Трамп и путин контроль над ЗАЭС

Президент заявил, что ему неизвестно, обсуждали ли Трамп и путин вопрос ЗАЭС. Украина не позволит, чтобы станция работала без ее участия, и рассчитывает на поддержку МАГАТЭ.

Война • 18 марта, 20:44 • 13340 просмотра

Переговоры о мире в Украине: Курская область, ЗАЭС и оккупированные территории - эти вопросы рассматриваются, заявил Виткофф

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявил, что на переговорах по Украине обсуждаются вопросы Курской области, ЗАЭС и оккупированных территорий. Прекращение огня - сложный процесс.

политика • 16 марта, 18:53 • 34210 просмотра

Закупка в Болгарии оборудования для двух энергоблоков ХАЭС: Зеленский подписал законопроект

Президент Украины подписал законопроект, позволяющий "Энергоатому" приобрести оборудование в Болгарии для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Экономика • 13 марта, 20:15 • 17060 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

США обсуждали с Украиной вопросы территориальных уступок, в частности и по Запорожской АЭС. Также обсуждаются детали окончательного соглашения.

Война • 13 марта, 17:25 • 118864 просмотра

Нестабильная ситуация с ядерной и физической ядерной безопасностью остается на ЗАЭС - МАГАТЭ

Ситуация с ядерной и физической безопасностью на Запорожской АЭС остается неустойчивой. Команда МАГАТЭ почти каждый день слышала взрывы на разных расстояниях от площадки станции.

Война • 13 марта, 13:53 • 14229 просмотра

Российские оккупанты осудили сотрудницу ЗАЭС за якобы попытку диверсии

Оккупационный "суд" осудил 56-летнюю сотрудницу ЗАЭС Наталию Шульгу на 15 лет лишения свободы за якобы планирование диверсии. Женщину обвинили в попытке подрыва ЛЭП в Энергодаре за сотрудничество с СБУ.

Война • 6 марта, 13:37 • 13875 просмотра

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Глава МАГАТЕ назвал изменение миссии на оккупированной ЗАЭС без согласия с Украиной "чрезвычайным исключением". Решение было принято из-за невозможности безопасно провести ротацию и необходимости защитить жизнь персонала.

Война • 4 марта, 00:31 • 79425 просмотра

Украина будет требовать согласования ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Министр энергетики Украины направил письмо председателю МАГАТЭ о недопустимости ротации экспертов без согласования с Украиной. Галущенко отметил необходимость проведения ротаций через подконтрольные Украине территории.

политика • 3 марта, 14:07 • 30265 просмотра

В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

россия нарушает права экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, заставляя их находиться на станции около 80 дней под психологическим давлением. Оккупанты заблокировали законный маршрут эвакуации через подконтрольную Украине территорию.

Война • 3 марта, 12:12 • 64151 просмотра

Новая миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС после месячной задержки из-за боевых действий

На временно оккупированную Запорожскую АЭС прибыла новая мониторинговая миссия МАГАТЭ с тремя специалистами. Ротация наблюдателей была отложена почти на месяц из-за сложностей с безопасным проходом команды в условиях боевых действий.

Война • 1 марта, 22:30 • 74294 просмотра

рф строит ЛЭП в сторону ЗАЭС - экс-работник станции

россия строит линии электропередачи из Крыма для подключения ЗАЭС к своей энергосети. Экс-сотрудник станции предупреждает, что после подключения вернуть ЗАЭС под контроль Украины будет почти невозможно.

Война • 27 февраля, 13:11 • 28391 просмотра

Рада открыла путь к закупке российских реакторов для ХАЭС - нардеп

Верховная Рада не поддержала блокирующие постановления по закону о покупке реакторов «Росатома» для ХАЭС-3 и ХАЭС-4. Проект стоимостью полмиллиарда евро предусматривает достройку энергоблоков в течение 2,5-4 лет.

Экономика • 26 февраля, 13:55 • 22628 просмотра

За три года россия осуществила более 30 массированных атак по энергетике - Галущенко

За три года войны рф осуществила более 30 массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Оккупировано 18 ГВт генерации, включая ЗАЭС, а убытки достигают миллиардов долларов.

Война • 24 февраля, 14:00 • 20506 просмотра

"Энергоатом" готовится к строительству двух новых энергоблоков по технологии Westinghouse

НАЭК "Энергоатом" готовится к строительству пятого и шестого энергоблоков AP1000 от Westinghouse. Строительство одного блока может длиться около 5 лет при условии надлежащего финансирования.

Экономика • 23 февраля, 08:57 • 104166 просмотра

Остановить ядерный шантаж россии: Сибига пообщался с гендеректором МАГАТЭ

Глава МИД Украины провел телефонные переговоры с гендиректором МАГАТЭ по ядерной безопасности. Обсудили срыв ротации на ЗАЭС и недавний удар по ЧАЭС, Сибига подчеркнул важность международной реакции.

Война • 21 февраля, 15:48 • 24153 просмотра

Ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС до сих пор не состоялась из-за провокационных действий рф - регулятор

Команда МАГАТЭ не смогла провести запланированную ротацию на оккупированной Запорожской АЭС из-за атаки российским дроном 10 декабря. Новая группа экспертов должна была заменить коллег, которые находятся на станции уже два месяца.

Война • 17 февраля, 10:09 • 25344 просмотра

МАГАТЭ сделало заявление по поводу удара российского дрона по ЧАЭС

После удара российского беспилотника по конфайнменту ЧАЭС эксперты МАГАТЭ обнаружили значительные повреждения, включая отверстие 6 метров. Уровень радиации на объекте остается неизменным.

Война • 16 февраля, 05:03 • 103957 просмотра

Зеленский о российской атаке на ЧАЭС: страна, которая наносит такие удары, не хочет мира, они не хотят диалога

Российский дрон «Шахед» с 50 кг взрывчатки атаковал саркофаг 4-го реактора Чернобыльской АЭС. Зеленский заявил на Мюнхенской конференции, что этот удар демонстрирует нежелание рф вести диалог.

Война • 15 февраля, 09:52 • 25334 просмотра

Гросси: главная задача - завершить конфликт в Украине без ядерной аварии

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о приостановлении ротации экспертов из-за повышенной военной активности. Это произошло после атаки российского дрона на саркофаг ЧАЭС 14 февраля.

Война • 14 февраля, 15:05 • 23941 просмотра