Запорожская атомная электростанция

Петр Котин заявил, что для безопасного перезапуска ЗАЭС необходим вывод войск рф и разминирование.
В Энергоатоме заявили, что слухи о запуске ЗАЭС – это попытка легитимизировать оккупацию станции. Только украинские специалисты имеют право управлять ЗАЭС, подчеркнули в компании.
СБУ собрала доказательства против 6 россиян, включая трех генералов, за захват Запорожской АЭС в марте 2022 года. Они отдавали приказы атаковать станцию из тяжелого вооружения.
МАГАТЭ опровергло сообщение о разливе топлива на ЗАЭС, но проверит топливные баки после получения доступа. Эксперты подтвердили, что дизель-генераторы могут работать в случае потери внешнего питания.
МИД Украины призвал МАГАТЭ проверить ситуацию на ЗАЭС после повреждения дизельного резервуара. Украина отмечает неспособность россии обеспечить безопасность станции.
На оккупированной ЗАЭС поврежден дизельный резервуар. Представитель МИД заявил, что россияне не способны обеспечить безопасность станции и призвал вернуть ЗАЭС под контроль Украины.
В мид рф заявили, что ЗАЭС является российским ядерным объектом и ее передача Украине невозможна. Все сотрудники станции – граждане россии, и "их жизнями нельзя играть".
Владимир Зеленский заявил, что ЗАЭС принадлежит Украине. Ее восстановление может длиться до 2,5 лет. Трамп предлагал помощь США в управлении станцией.
В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, особенно с 17:00 до 21:00.
Зеленский заявил, что все украинские АЭС являются собственностью народа. Он добавил, что вопрос собственности на ЗАЭС с Трампом не обсуждался, но открыт для инвестиций.
Во время разговора с Зеленским Трамп интересовался Запорожской станцией и возможным участием США в ее восстановлении. Во время разговора речь шла только об одной украинской АЭС.
Президент заявил, что ему неизвестно, обсуждали ли Трамп и путин вопрос ЗАЭС. Украина не позволит, чтобы станция работала без ее участия, и рассчитывает на поддержку МАГАТЭ.
Спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявил, что на переговорах по Украине обсуждаются вопросы Курской области, ЗАЭС и оккупированных территорий. Прекращение огня - сложный процесс.
Президент Украины подписал законопроект, позволяющий "Энергоатому" приобрести оборудование в Болгарии для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.
США обсуждали с Украиной вопросы территориальных уступок, в частности и по Запорожской АЭС. Также обсуждаются детали окончательного соглашения.
Ситуация с ядерной и физической безопасностью на Запорожской АЭС остается неустойчивой. Команда МАГАТЭ почти каждый день слышала взрывы на разных расстояниях от площадки станции.
Оккупационный "суд" осудил 56-летнюю сотрудницу ЗАЭС Наталию Шульгу на 15 лет лишения свободы за якобы планирование диверсии. Женщину обвинили в попытке подрыва ЛЭП в Энергодаре за сотрудничество с СБУ.
Глава МАГАТЕ назвал изменение миссии на оккупированной ЗАЭС без согласия с Украиной "чрезвычайным исключением". Решение было принято из-за невозможности безопасно провести ротацию и необходимости защитить жизнь персонала.
Министр энергетики Украины направил письмо председателю МАГАТЭ о недопустимости ротации экспертов без согласования с Украиной. Галущенко отметил необходимость проведения ротаций через подконтрольные Украине территории.
россия нарушает права экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, заставляя их находиться на станции около 80 дней под психологическим давлением. Оккупанты заблокировали законный маршрут эвакуации через подконтрольную Украине территорию.
На временно оккупированную Запорожскую АЭС прибыла новая мониторинговая миссия МАГАТЭ с тремя специалистами. Ротация наблюдателей была отложена почти на месяц из-за сложностей с безопасным проходом команды в условиях боевых действий.
россия строит линии электропередачи из Крыма для подключения ЗАЭС к своей энергосети. Экс-сотрудник станции предупреждает, что после подключения вернуть ЗАЭС под контроль Украины будет почти невозможно.
Верховная Рада не поддержала блокирующие постановления по закону о покупке реакторов «Росатома» для ХАЭС-3 и ХАЭС-4. Проект стоимостью полмиллиарда евро предусматривает достройку энергоблоков в течение 2,5-4 лет.
За три года войны рф осуществила более 30 массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Оккупировано 18 ГВт генерации, включая ЗАЭС, а убытки достигают миллиардов долларов.
НАЭК "Энергоатом" готовится к строительству пятого и шестого энергоблоков AP1000 от Westinghouse. Строительство одного блока может длиться около 5 лет при условии надлежащего финансирования.
Глава МИД Украины провел телефонные переговоры с гендиректором МАГАТЭ по ядерной безопасности. Обсудили срыв ротации на ЗАЭС и недавний удар по ЧАЭС, Сибига подчеркнул важность международной реакции.
Команда МАГАТЭ не смогла провести запланированную ротацию на оккупированной Запорожской АЭС из-за атаки российским дроном 10 декабря. Новая группа экспертов должна была заменить коллег, которые находятся на станции уже два месяца.
После удара российского беспилотника по конфайнменту ЧАЭС эксперты МАГАТЭ обнаружили значительные повреждения, включая отверстие 6 метров. Уровень радиации на объекте остается неизменным.
Российский дрон «Шахед» с 50 кг взрывчатки атаковал саркофаг 4-го реактора Чернобыльской АЭС. Зеленский заявил на Мюнхенской конференции, что этот удар демонстрирует нежелание рф вести диалог.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о приостановлении ротации экспертов из-за повышенной военной активности. Это произошло после атаки российского дрона на саркофаг ЧАЭС 14 февраля.