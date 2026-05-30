Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селах
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в России
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
Более 200 боев и тысячи дронов: Генштаб сообщил о ситуации на фронте 30 мая

Киев • УНН

 • 766 просмотра

С начала суток произошло 232 боевых столкновения. Враг применил почти шесть тысяч дронов-камикадзе и сбросил 195 управляемых авиабомб.

С начала суток 30 мая произошло 232 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 53 авиационных удара, сбросил 195 управляемых авиабомб.

Кроме того, задействовал для поражения 5867 дронов-камикадзе и совершил 2144 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло четыре боестолкновения. Противник совершил 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Ветеринарное, Лиман и в сторону Избицкого, Охримовки, Терновой. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении сегодня враг два раза атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Новоосиново и в районе Петропавловки.

На Лиманском направлении украинские воины отражали восемь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки, Лиман, Озерное, Степовое, Новосергеевка и в районе Ямполя.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили шесть попыток захватчиков идти вперед в районах населенных пунктов Закотное, Резниковка и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил. Силы обороны отразили 12 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка и в сторону Роскошного.

На Покровском направлении враг совершил 36 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Заповедное, Новоалександровка, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Торецкое, Белицкое, Дорожное, Шевченко, Новоподгородное.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 23 оккупанта и 18 - ранено; уничтожено шесть единиц автомобильной и девять единиц специальной техники врага, склад ГСМ. Повреждено восемь единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники, одна артиллерийская система, 14 укрытий личного состава и два пункта управления БпЛА противника. Уничтожено или подавлено 202 беспилотных летательных аппарата различных типов

- рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в сторону Калиновского. На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Варваровка, Железнодорожное, Злагода, Еленоконстантиновка и в сторону Воздвижевки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного.

На Ореховском направлении с начала суток враг не проводил активных наступательных действий.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одно штурмовое действие в направлении Антоновского моста.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", - добавили в Генштабе.

Напомним

Силы обороны опровергли заявления рф о якобы атаке на шестой энергоблок ЗАЭС. Оккупанты используют станцию как военную базу и инструмент шантажа.

Война в Украине
