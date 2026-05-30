Руководитель ЦПД о заявлении рф по ЗАЭС: "Пытается ложью перекрыть как собственный удар в Румынии, так и атаку на саркофаг ЧАЭС"

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

ЦПД опроверг заявления рф о якобы ударе по энергоблоку ЗАЭС. Радиационное состояние в норме, а МАГАТЭ должно было бы получить доступ для проверки.

Центр противодействия дезинформации СНБО указал, что россия снова прибегает к ядерному шантажу и информационным провокациям вокруг Запорожской АЭС, а руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что враг пытается ложью перекрыть как собственный удар по многоэтажке в Румынии, так и факт атаки на саркофаг ЧАЭС в 2025-м, пишет УНН.

Детали

"россия снова прибегает к ядерному шантажу и информационным провокациям вокруг Запорожской АЭС. Оккупационные ресурсы и подконтрольные кремлю медиа распространяют заявления о якобы ударе "украинского дрона" по машинному залу энергоблока №6 ЗАЭС. Силы обороны Украины не наносили удара по Запорожской атомной электростанции. ВСУ действуют исключительно в рамках международного гуманитарного права, в частности статьи 56 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, которая прямо запрещает удары по ядерным объектам", - указали в ЦПД СНБО в субботу в соцсетях.

Как отметили в ЦПД, "российская сторона традиционно не предоставляет никаких реальных доказательств". "На вооружении ВСУ нет беспилотников с оптоволоконным управлением такого радиуса действия, как и дронов с кумулятивной боевой частью весом 5–6 кг, необходимой для пробития упомянутого оккупантами отверстия", - говорится в заявлении.

"Такими заявлениями кремль стремится подготовить информационную почву для дальнейших провокаций на ядерном объекте. Систематические манипуляции вокруг ЗАЭС — составляющая политики ядерного терроризма, которую россия осуществляет против Украины и всего мира", - подчеркнули в ЦПД СНБО.

Заявление руководителя Центра противодействия дезинформации 

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил: "россия, которая в 2022 году захватила ЗАЭС, с территории станции регулярно запускала дроны по Никополю, создавала постоянные провокации, сейчас врет, что Украина атаковала свою же атомную станцию дроном. Никаких доказательств этого не приводит. И пытается этой ложью перекрыть как собственный удар по многоэтажке в Румынии, так и факт атаки на саркофаг ЧАЭС в 2025-м".

"Обычные лжецы и фальсификаторы, которые собственные факапы перекрывают собственными же провокациями", - отметил Коваленко.

Заявление регулятора 

В связи с распространением российскими пропагандистами информации о якобы повреждении дроном машинного зала энергоблока №6 оккупированной Запорожской АЭС Госатомрегулирования сообщает следующее. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС в составе постоянной мониторинговой миссии Агентства, должны верифицировать распространенную информацию и сообщить о результатах верификации. Для объективной оценки оккупационная администрация обязана предоставить международным экспертам полный доступ к машинному залу энергоблока №6

- говорится в заявлении Госатомрегулирования относительно распространения информации о дроновой атаке на ЗАЭС

Как указали в регуляторе, "по данным внешнего кризисного центра ЗАЭС (расположенного на подконтрольной Украине территории) и данным международной системы радиационного мониторинга IRMIS (МАГАТЭ) каких-либо изменений радиационного состояния в районе расположения ЗАЭС не наблюдается".

"Отметим, что все нынешние внештатные события и угрозы для ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС, которые возникают – следствие полномасштабной войны рф против Украины и оккупации украинской атомной электростанции. Напомним, что российские оккупанты уже неоднократно устраивали различные "файер-шоу" с БпЛА, ракетами и т.д. на промышленной площадке ЗАЭС, пытаясь обвинить Украину в создании угроз для ЯРБ. Однако все эти попытки оказались неудачными и не получили никаких подтверждений", - сказано в заявлении Госатомрегулирования.

Также в регуляторе подчеркнули, что "оккупационная администрация должна нести полную ответственность за обеспечение физической защиты и целостность сооружений Запорожской АЭС". "Любой ущерб, нанесенный украинской АЭС в период ее оккупации, будет компенсирован за счет репарационных средств страны-агрессора", - говорится в заявлении.

Кроме того, в регуляторе указали, что о результатах исследования предыдущего фейкового сообщения оккупационной администрации ЗАЭС о якобы дроновой атаке на лабораторию внешней дозиметрии – можно узнать по ссылке.

Напомним

Силы обороны опровергли заявления рф о якобы ударе по шестому энергоблоку Запорожской АЭС, о чем заявили в субботу в Силах обороны Юга Украины.  

Юлия Шрамко

Война в Украине
российская пропаганда
Ядерное оружие
Международное агентство по атомной энергии
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Запорожская атомная электростанция
Румыния
Украина