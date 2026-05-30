Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Пожар после атаки рф на предприятие в Ровенской области тушили весь день

Киев • УНН

 • 510 просмотра

В Ровенской области ликвидировали пожар на предприятии после утренней атаки дрона. Жертв нет, а экологическая ситуация остается в пределах нормы.

В Ровенской области с утра до вечера тушили пожар после дроновой атаки рф на предприятие, на данный момент он ликвидирован, сообщили в субботу глава Ровенской ОВА Александр Коваль и в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Завершили ликвидацию пожара, возникшего на одном из предприятий Ровенской области. Напомню, враг нанес воздушный удар сегодня утром

- сообщил Коваль после 18 часов.

Это подтвердили и в ГСЧС: "Спасатели ликвидировали пожар после попадания российского БпЛА".

О том, что Ровенская область утром подверглась очередной атаке врага, глава ОВА сообщил незадолго до 10 часов. "Целью стало одно из частных предприятий. В результате возникло задымление", - указал он.

В 12 часов Коваль отметил: "По оперативной информации, экологическая ситуация вокруг места, где возник пожар, в пределах нормы".

"В Ровенской области в результате попадания российского беспилотного летательного аппарата на территории частного предприятия возник пожар. К месту происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС области и ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.

рф атаковала гражданское предприятие в Ровенской области27.05.26, 09:50 • 2975 просмотров

Юлия Шрамко

