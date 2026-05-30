Пожар после атаки рф на предприятие в Ровенской области тушили весь день
Киев • УНН
В Ровенской области ликвидировали пожар на предприятии после утренней атаки дрона. Жертв нет, а экологическая ситуация остается в пределах нормы.
В Ровенской области с утра до вечера тушили пожар после дроновой атаки рф на предприятие, на данный момент он ликвидирован, сообщили в субботу глава Ровенской ОВА Александр Коваль и в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Завершили ликвидацию пожара, возникшего на одном из предприятий Ровенской области. Напомню, враг нанес воздушный удар сегодня утром
Это подтвердили и в ГСЧС: "Спасатели ликвидировали пожар после попадания российского БпЛА".
О том, что Ровенская область утром подверглась очередной атаке врага, глава ОВА сообщил незадолго до 10 часов. "Целью стало одно из частных предприятий. В результате возникло задымление", - указал он.
В 12 часов Коваль отметил: "По оперативной информации, экологическая ситуация вокруг места, где возник пожар, в пределах нормы".
"В Ровенской области в результате попадания российского беспилотного летательного аппарата на территории частного предприятия возник пожар. К месту происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС области и ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.
рф атаковала гражданское предприятие в Ровенской области27.05.26, 09:50 • 2975 просмотров