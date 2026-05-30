Один человек погиб, шестеро ранены в результате российских обстрелов Донетчины – полиция
Киев • УНН
Из-за обстрелов восьми населенных пунктов Донетчины погиб человек, еще шестеро ранены. Повреждены 55 жилых домов и объекты инфраструктуры.
В течение суток российские войска обстреляли восемь населенных пунктов Донецкой области. В результате атак один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
Под огнем находились города Дружковка, Краматорск, Лиман, Николаевка, поселки Красноторка, Александровка, а также села Новоалександровка и Сидорово.
По данным полиции, разрушениям подверглись 66 гражданских объектов, из них 55 – жилые дома.
Самому массированному удару подверглась Дружковка. российские войска атаковали город 11 раз, в частности сбросили 10 управляемых авиабомб.
Один гражданский человек погиб, другой получил ранения
В городе повреждены 5 многоквартирных и 15 частных домов, а также два административных здания.
В Николаевке ранения получили четыре человека. Там повреждены три многоквартирных дома.
Красноторку войска рф атаковали двумя авиабомбами "КАБ-250". В результате удара ранено гражданское лицо, повреждено 16 частных домов.
Краматорск подвергся 10 обстрелам. Оккупанты применили авиабомбы, беспилотники и артиллерию. Повреждены частный дом, объекты инфраструктуры и три гражданских автомобиля.
Также повреждения жилья зафиксированы в Лимане и Сидорово – там повреждено по одному частному дому.
В результате дроновых атак в Александровке повреждены девять частных домов и автомобиль, а в Новоалександровке – четыре дома и авто.
Правоохранители документируют последствия российских атак.
РФ выпустила по Украине 290 дронов и ракеты — ПВО сбила 284 цели30.05.26, 09:24 • 3150 просмотров