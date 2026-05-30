В Феодосии после ударов снова горит нефтебаза, дым растянулся почти на 10 км

В временно оккупированной Феодосии после ночных ударов снова вспыхнула нефтебаза. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки, пишет УНН.

Детали

По информации мониторинговой группы, на территории объекта зафиксировано как минимум два мощных очага пожара. Местные жители сообщали о двух взрывах, которые прозвучали около 03:20 и 03:33.

По данным "Крымского ветра", шлейф дыма от пожара растянулся примерно на 9,5 километра в сторону моря. Речь идет о морском нефтеналивном терминале, который уже подвергался атаке 8 апреля, после чего на объекте также возник масштабный пожар.

Примечательно, что накануне российские оккупационные власти объявили о закрытии на ремонт дороги, проходящей рядом с нефтебазой. Официальных комментариев о причинах нового пожара на данный момент нет.

