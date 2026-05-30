В Таганроге после атаки вспыхнули танкер и резервуар с горючим, есть пострадавшие
Киев • УНН
В результате атаки БпЛА в порту Таганрога загорелись танкер и резервуар с горючим. Два человека получили ранения из-за попадания в частный дом.
В российском таганроге ростовской области после атаки беспилотников возник пожар на территории порта, где загорелись танкер и резервуар с горючим. Также сообщается о двух пострадавших. Об этом заявил губернатор ростовской области юрий слюсарь, пишет УНН.
Детали
По словам российского чиновника, в результате попадания БпЛА в частный дом травмы получили два человека. Кроме того, на территории порта произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания.
Позже мэр таганрога светлана камбулова сообщила, что пожар удалось потушить. По ее словам, повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале и административное здание.
российские власти утверждают, что разлива нефтепродуктов после инцидента не зафиксировано. Обстоятельства атаки и масштабы повреждений уточняются.
