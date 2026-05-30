Голодовка мигрантов в центре ICE в Ньюарке продолжается, у стен учреждения не утихают протесты

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Участники голодовки в Delaney Hall требуют надлежащей медицинской помощи и прекращения давления. Под стенами центра проходят акции в поддержку заключенных.

Голодовка мигрантов в центре ICE в Ньюарке продолжается, у стен учреждения не утихают протесты
Фото: Reuters

В центре содержания мигрантов Delaney Hall в Ньюарке, штат Нью-Джерси, продолжается голодовка задержанных, которые жалуются на условия пребывания и доступ к медицинской помощи. На фоне протеста возле объекта продолжаются акции в поддержку заключенных. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным правозащитников и родственников задержанных, участники голодовки требуют улучшения условий содержания, своевременного оказания медицинской помощи и прекращения действий, которые они считают давлением со стороны администрации учреждения.

Агент ERO распыляет перцовый спрей в противогаз протестующего возле Делани-Холла в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Фото: Reuters
Агент ERO распыляет перцовый спрей в противогаз протестующего возле Делани-Холла в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Фото: Reuters

Адвокаты и общественные активисты утверждают, что некоторые задержанные опасаются возможных ответных мер из-за своего участия в протесте. В то же время возле центра Delaney Hall регулярно собираются демонстранты, призывающие власти обратить внимание на условия содержания мигрантов.

Правоохранители задерживают демонстранта возле Делани-Холла в Ньюарке. Фото: Reuters
Правоохранители задерживают демонстранта возле Делани-Холла в Ньюарке. Фото: Reuters

Представители иммиграционной службы США официально не комментировали обвинения в возможных нарушениях, однако ситуация вокруг центра остается напряженной. Правозащитные организации продолжают требовать проверки условий пребывания задержанных и обеспечения их базовых прав.

Конгрессмены США заявили об ужасающих условиях в центре содержания мигрантов в Нью-Джерси28.05.26, 03:15 • 3226 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Выборы в США
Нью-Джерси
Reuters