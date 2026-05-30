Голодовка мигрантов в центре ICE в Ньюарке продолжается, у стен учреждения не утихают протесты
Киев • УНН
Участники голодовки в Delaney Hall требуют надлежащей медицинской помощи и прекращения давления. Под стенами центра проходят акции в поддержку заключенных.
В центре содержания мигрантов Delaney Hall в Ньюарке, штат Нью-Джерси, продолжается голодовка задержанных, которые жалуются на условия пребывания и доступ к медицинской помощи. На фоне протеста возле объекта продолжаются акции в поддержку заключенных. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным правозащитников и родственников задержанных, участники голодовки требуют улучшения условий содержания, своевременного оказания медицинской помощи и прекращения действий, которые они считают давлением со стороны администрации учреждения.
Адвокаты и общественные активисты утверждают, что некоторые задержанные опасаются возможных ответных мер из-за своего участия в протесте. В то же время возле центра Delaney Hall регулярно собираются демонстранты, призывающие власти обратить внимание на условия содержания мигрантов.
Представители иммиграционной службы США официально не комментировали обвинения в возможных нарушениях, однако ситуация вокруг центра остается напряженной. Правозащитные организации продолжают требовать проверки условий пребывания задержанных и обеспечения их базовых прав.
