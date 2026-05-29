18056 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
21987 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
ООН официально внесла российские вооруженные силы в «черный список» за сексуальное насилие во время войны в Украине

Киев • УНН

 • 380 просмотра

ООН включила армию РФ в список за систематическое сексуальное насилие в Украине. Как сообщил глава МИД Андрей Сибига, Украина приветствует отчет Генсека ООН.

Организация Объединенных Наций внесла российские вооруженные силы и силы безопасности в «черный список» за сексуальное насилие во время войны в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х, передает УНН

Украина приветствует ежегодный отчет генерального секретаря ООН, который включает российские вооруженные силы и силовые структуры в число сторон, в отношении которых имеются обоснованные подозрения в систематическом совершении сексуального насилия, связанного с конфликтом. Впервые россия попала в этот список позора — в дополнение к ее предыдущему включению в другой список позора за преступления против детей 

— написал Сибига. 

Он отметил, что этот двойной позор доказывает, что российским преступникам нет места ни в каких международных форумах, никаких авторитетных международных мероприятиях, соревнованиях или инициативах.

Сегодняшнее включение является ключевым шагом на мучительном пути к истине и ответственности. На протяжении лет украинские женщины, мужчины и дети терпели ужасные акты сексуального насилия как часть войны россии. Особенно жутким является систематическое использование сексуального насилия, связанного с конфликтом, против украинских военнопленных и гражданских заключенных в российском плену — как инструмента террора и унижения. Ответственность для преступников. Запреты на поездки в ЕС и G7 для российских боевиков. Изоляция москвы: с такими ужасными преступлениями в своем «портфолио» россию следует исключить из каждого сообщества — от крупных спортивных событий до международных организаций 

— добавил Сибига. 

Напомним 

Организация Объединенных Наций заявила об опасной эскалации войны в Украине после последних масштабных российских ударов и угроз новых атак. 

Павел Башинский

