ООН официально внесла российские вооруженные силы в «черный список» за сексуальное насилие во время войны в Украине

Организация Объединенных Наций внесла российские вооруженные силы и силы безопасности в «черный список» за сексуальное насилие во время войны в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х, передает УНН.

Украина приветствует ежегодный отчет генерального секретаря ООН, который включает российские вооруженные силы и силовые структуры в число сторон, в отношении которых имеются обоснованные подозрения в систематическом совершении сексуального насилия, связанного с конфликтом. Впервые россия попала в этот список позора — в дополнение к ее предыдущему включению в другой список позора за преступления против детей — написал Сибига.

Он отметил, что этот двойной позор доказывает, что российским преступникам нет места ни в каких международных форумах, никаких авторитетных международных мероприятиях, соревнованиях или инициативах.

Сегодняшнее включение является ключевым шагом на мучительном пути к истине и ответственности. На протяжении лет украинские женщины, мужчины и дети терпели ужасные акты сексуального насилия как часть войны россии. Особенно жутким является систематическое использование сексуального насилия, связанного с конфликтом, против украинских военнопленных и гражданских заключенных в российском плену — как инструмента террора и унижения. Ответственность для преступников. Запреты на поездки в ЕС и G7 для российских боевиков. Изоляция москвы: с такими ужасными преступлениями в своем «портфолио» россию следует исключить из каждого сообщества — от крупных спортивных событий до международных организаций — добавил Сибига.

