В Fire Point ответили на обвинения в "монополии на рынке оружия", Миндиче и "завышенных ценах"

Главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман публично ответил на обвинения, которые в последние месяцы звучат в адрес компании со стороны отдельных медиа и общественных активистов. По его словам, Fire Point не получал государственного финансирования на разработки, а информационное давление вокруг компании уже влияет на оборонные контракты и международное сотрудничество, пишет УНН.

В интервью журналистке Елене Курбановой Штилерман заявил, что Fire Point не получал государственного финансирования на разработки, а все ключевые системы создавались за счет самой компании.

Меня спросили, что от государства нужно? Я ответил – ничего, только вовремя рассчитываться по контрактам. Больше ничего. Мы сами за свои деньги все сделаем, нам не нужны деньги на ОКР (опытно-конструкторская работа – ред.). Мы же ни копейки от государства на эти разработки не получили. Это все ложь

В ответ на обвинения в якобы завышении цен на продукцию Fire Point Штилерман заявил, что компания самостоятельно инициировала независимый аудит ценообразования через одну из компаний "Большой четверки". По его словам, проверка длилась девять месяцев и охватывала всю цепочку поставок и формирования стоимости изделий.

Посольства иностранных государств обращались к Fire Point после того, как ЦПК убеждал их в завышении цен компанией

Он также отверг обвинения в якобы "монополии" компании на рынке дальнобойных дронов. По его словам, в Украине работает как минимум десять производителей систем deep strike, а доля Fire Point сформировалась из-за того, что компания одной из первых начала масштабировать производство.

Дронов, которые являются deep strike, там моделей 10, которые закупает государство. Просто так случилось, что мы деньги никуда не выводили, а реинвестировали в расширение производства. Мы были единственные, кто масштабировались в таком объеме. Мы производим около 55% от рынка дальних deep strike. Почему? Потому что мы масштабировались. Но там еще есть 10 производителей