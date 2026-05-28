Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
В Fire Point ответили на обвинения в "монополии на рынке оружия", Миндиче и "завышенных ценах"

Компания Fire point заявила, что не получала государственных средств на разработки, прошла аудит компании из Big Four, а обвинения в "монополии" и "завышенных ценах" назвала информационной атакой.

Главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман публично ответил на обвинения, которые в последние месяцы звучат в адрес компании со стороны отдельных медиа и общественных активистов. По его словам, Fire Point не получал государственного финансирования на разработки, а информационное давление вокруг компании уже влияет на оборонные контракты и международное сотрудничество, пишет УНН.

В интервью журналистке Елене Курбановой Штилерман заявил, что Fire Point не получал государственного финансирования на разработки, а все ключевые системы создавались за счет самой компании. 

Меня спросили, что от государства нужно? Я ответил – ничего, только вовремя рассчитываться по контрактам. Больше ничего. Мы сами за свои деньги все сделаем, нам не нужны деньги на ОКР (опытно-конструкторская работа – ред.). Мы же ни копейки от государства на эти разработки не получили. Это все ложь 

- рассказал совладелец компании Fire Point.

В ответ на обвинения в якобы завышении цен на продукцию Fire Point Штилерман заявил, что компания самостоятельно инициировала независимый аудит ценообразования через одну из компаний "Большой четверки". По его словам, проверка длилась девять месяцев и охватывала всю цепочку поставок и формирования стоимости изделий.

21,52% – это наша маржа при допустимых 25% 

– отметил главный конструктор компании.

Посольства иностранных государств обращались к Fire Point после того, как ЦПК убеждал их в завышении цен компанией25.05.26, 16:29 • 53751 просмотр

Он также отверг обвинения в якобы "монополии" компании на рынке дальнобойных дронов. По его словам, в Украине работает как минимум десять производителей систем deep strike, а доля Fire Point сформировалась из-за того, что компания одной из первых начала масштабировать производство.

Дронов, которые являются deep strike, там моделей 10, которые закупает государство. Просто так случилось, что мы деньги никуда не выводили, а реинвестировали в расширение производства. Мы были единственные, кто масштабировались в таком объеме. Мы производим около 55% от рынка дальних deep strike. Почему? Потому что мы масштабировались. Но там еще есть 10 производителей 

– разъяснил Штилерман.

Напомним 

НАБУ подтвердило отсутствие каких-либо претензий к Fire Point и ее руководству в деле о закупках беспилотных систем. В бюро сообщили, что руководителям и учредителям компании не вручались подозрения, а сама Fire Point не имеет статуса юридического лица, в отношении которого могут применяться меры уголовно-правового характера.

