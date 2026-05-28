Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
ЕС одобрил выплату для Украины в рамках Ukraine Facility почти 2,8 млрд евро
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста
Зеленский предположил, что в декабре-январе Украина получит первые истребители Gripen
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot
Правительство одобрило новый Таможенный кодекс по стандартам ЕСPhoto
Украина договорилась о покупке до 20 истребителей Gripen и должна получить 16 в качестве помощи от Швеции
Существующая система контроля оборонных закупок не работает — эксперты говорят о необходимости реформы
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине

Киев • УНН

 • 4452 просмотра

Кая Каллас назвала безусловное прекращение огня и компенсацию ущерба главными требованиями ЕС. Также россия должна вывести войска из Грузии и Молдовы.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас впервые публично озвучила перечень ключевых требований ЕС к россии в случае возможных будущих переговоров о мире в Украине. Об этом она заявила на пресс-конференции после неформального заседания глав МИД стран ЕС на Кипре в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам Каллас, Европа не может быть "нейтральным посредником" между Украиной и россией, поскольку поддерживает Киев и защищает собственные интересы безопасности.

"Европа никогда не будет нейтральным посредником между россией и Украиной, потому что мы на стороне Украины и защищаем собственные ключевые интересы безопасности", – заявила она.

Среди основных требований ЕС к москве Каллас назвала безусловное прекращение огня как предпосылку для любых переговоров.

"Безусловное прекращение огня является предпосылкой для любых мирных переговоров", – подчеркнула глава европейской дипломатии.

Также, по ее словам, россия должна прекратить диверсии, кибератаки, вмешательство в выборы и нарушения воздушного пространства стран Европы.

Отдельно Каллас заявила, что ЕС не будет признавать оккупированные украинские территории российскими.

"Не может быть никакого юридического признания оккупированных украинских территорий", – сказала она.

Среди других требований ЕС:

  • россия должна сотрудничать с международными расследованиями;
    • москва должна компенсировать нанесенные Украине разрушения;
      • любое мирное соглашение должно полностью признавать суверенитет, независимость Украины и ее право самостоятельно выбирать союзы;
        • ограничения для Украины не могут вводиться без аналогичных ограничений для россии.

          Каллас также подчеркнула, что ЕС считает проблемой присутствие российских войск в Грузии и Молдове.

          "Очевидно, что в интересах Европы, чтобы эти войска больше не находились там", – заявила она.

          Кроме того, глава дипломатии ЕС сообщила о подготовке новых санкций против россии.

          "Мы готовим новые санкции против россии, чтобы заставить ее перейти от имитации переговоров к реальному диалогу", – сказала Каллас.

          ПолитикаНовости Мира
          Кибератака
          Санкции
          Война в Украине
          Кайя Каллас
          Европейский Союз
          Украина
          Молдова
          Кипр
          Грузия