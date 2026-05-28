Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
Киев • УНН
Кая Каллас назвала безусловное прекращение огня и компенсацию ущерба главными требованиями ЕС. Также россия должна вывести войска из Грузии и Молдовы.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас впервые публично озвучила перечень ключевых требований ЕС к россии в случае возможных будущих переговоров о мире в Украине. Об этом она заявила на пресс-конференции после неформального заседания глав МИД стран ЕС на Кипре в четверг, передает корреспондент УНН.
Детали
По словам Каллас, Европа не может быть "нейтральным посредником" между Украиной и россией, поскольку поддерживает Киев и защищает собственные интересы безопасности.
"Европа никогда не будет нейтральным посредником между россией и Украиной, потому что мы на стороне Украины и защищаем собственные ключевые интересы безопасности", – заявила она.
Среди основных требований ЕС к москве Каллас назвала безусловное прекращение огня как предпосылку для любых переговоров.
"Безусловное прекращение огня является предпосылкой для любых мирных переговоров", – подчеркнула глава европейской дипломатии.
Также, по ее словам, россия должна прекратить диверсии, кибератаки, вмешательство в выборы и нарушения воздушного пространства стран Европы.
Отдельно Каллас заявила, что ЕС не будет признавать оккупированные украинские территории российскими.
"Не может быть никакого юридического признания оккупированных украинских территорий", – сказала она.
Среди других требований ЕС:
- россия должна сотрудничать с международными расследованиями;
- москва должна компенсировать нанесенные Украине разрушения;
- любое мирное соглашение должно полностью признавать суверенитет, независимость Украины и ее право самостоятельно выбирать союзы;
- ограничения для Украины не могут вводиться без аналогичных ограничений для россии.
Каллас также подчеркнула, что ЕС считает проблемой присутствие российских войск в Грузии и Молдове.
"Очевидно, что в интересах Европы, чтобы эти войска больше не находились там", – заявила она.
Кроме того, глава дипломатии ЕС сообщила о подготовке новых санкций против россии.
"Мы готовим новые санкции против россии, чтобы заставить ее перейти от имитации переговоров к реальному диалогу", – сказала Каллас.
