Украина договорилась о покупке до 20 истребителей Gripen и должна получить 16 в качестве помощи от Швеции
Киев • УНН
Украина договорилась, что может купить до 20 истребителей Gripen E/F за 2,5 млрд евро из кредита ЕС. Швеция также, как ожидается, передаст 16 самолетов Gripen C/D в качестве помощи.
Украина получила возможность закупки до 20 истребителей Gripen шведского производства, а также, как ожидается, получит 16 в качестве двусторонней помощи от Швеции. Соответствующее совместное заявление для прессы 28 мая распространил Офис Президента Украины, пишет УНН.
Украина закупает шведские истребители
Как отмечается, "высшим приоритетом Украины является противовоздушная оборона. С целью укрепления украинской противовоздушной обороны Швеция и Украина запускают масштабное оборонное соглашение, которое предусматривает закупку Украиной шведских истребителей Gripen".
В качестве первого шага правительство Швеции предоставляет возможность закупки до 20 истребителей Gripen модификации E/F, на что Украина планирует выделить 2,5 миллиарда евро из суммы кредита Европейского Союза в рамках Ukraine Support Loan. Как только Украина предпримет соответствующие шаги для реализации указанной закупки, Швеция также намерена передать 16 истребителей Gripen C/D в рамках двусторонней помощи
Как сообщается, "Швеция также представила свой крупнейший на сегодняшний день пакет военной помощи".
"В дополнение к решению о передаче истребителей Gripen C/D он также содержит средства дальнего радиуса действия, боеприпасы, средства РЭБ и поддержку инноваций", - говорится в заявлении.
