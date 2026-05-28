Зеленский сегодня в Швеции — анонсировал "сильный шаг" по истребителям Gripen
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня с визитом в Швеции, в том числе ради "сильного шага" по истребителям Gripen, о чем сообщил в четверг в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня с рабочим визитом в Швеции. Готовим большой оборонный пакет для Украины и сильный шаг по истребителям Gripen, который точно сделает нашу боевую авиацию эффективнее
Сегодня, сообщил Президент, запланированы встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, также в формате делегаций будут присутствовать представители шведской оборонной промышленности.
"Спасибо, Ульф, за то, что наши отношения – Украины и Швеции – всегда содержательны, а сотрудничество – сильное", - подчеркнул Зеленский.