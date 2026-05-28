Швеция готовит передачу Украине нескольких истребителей Gripen - СМИ
УНН
Стокгольм готовит передачу самолетов Jas 39 C/D и переговоры о продаже версии E. Оплату произведут за счет кредитных средств Европейского Союза.
Швеция готовится передать Украине несколько истребителей Jas 39 Gripen. Об этом сообщает Aftonbladet, пишет УНН.
По данным издания, правительство Швеции планирует передать Украине самолеты версии Jas 39 C/D. Одновременно Стокгольм должен начать переговоры о возможной продаже Киеву более новых истребителей Jas 39E.
Как утверждает Aftonbladet, Украина будет оплачивать самолеты за счет кредитных средств Европейского Союза. Официально о решении могут объявить уже сегодня.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в четверг посетит авиакрыло Уппланд в Уппсале, где проведет пресс-конференцию по международному сотрудничеству в авиационной сфере.
