Еврокомиссия назвала дату открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС
Минобороны запускает "Логистический локдаун" на 5 млрд грн, эксперты говорят о рисках "теневых" закупок
Семья Степана Бандеры не возражает против его перезахоронения в Украине — глава УИНП
Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине — ОП
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Голубое небо и желтое поле: экономист рассказал, как цвета флага Украины указывают путь послевоенного развития экономики
У Зеленского опровергли информацию о "подготовке к еще 2-3 годам войны"
Западные производители оружия выстраиваются в очередь, чтобы протестировать свои технологии на войне в Украине - СМИ

Украина запустила программу тестирования западного оружия и дронов в боевых условиях. Сотни международных компаний уже подали заявки на участие в испытаниях.

Все больше западных оборонных компаний стремятся протестировать свое оружие и технологии в Украине, где боевые действия фактически стали полигоном для развития дронов, роботизированных систем и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Business Insider, пишет УНН.

Речь идет о государственной программе "Испытания в Украине", которая стартовала летом 2025 года. В ее рамках международные производители могут привозить свои разработки в Украину, тестировать их в боевых или приближенных к боевым условиях и получать отзывы непосредственно от украинских военных.

По словам гендиректора украинской платформы Brave1 Андрея Гриценюка, заявки подали уже сотни компаний, а десятки систем сейчас проходят испытания, в частности на фронте.

Это страна №1 в мире по использованию дронов

– заявил Гриценюк.

Он отметил, что интерес к программе проявляют как крупные оборонные корпорации, так и небольшие технологические стартапы. Среди направлений – ударные и морские дроны, системы борьбы с БПЛА, наземные роботы, искусственный интеллект и средства РЭБ.

Война заставляет менять технологии

Одним из примеров стал британский стартап Occam Industries, который привез в Украину систему управления дронами на базе искусственного интеллекта. После тестов выяснилось, что европейское оборудование не выдерживает условий фронта, после чего Brave1 помогла компании интегрировать программное обеспечение с украинскими боевыми беспилотниками. В компании заявили, что благодаря сотрудничеству с Украиной удалось "быстро перейти от того, что не работает, к тому, что работает".

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Выскуб подчеркнул, что многие западные компании не успевают за темпами изменений современной войны. По его словам, украинские дроны могут обновляться каждые три месяца, тогда как западные производители работают значительно медленнее.

Большинству компаний нужно много времени, чтобы разработать беспилотник

– сказал он.

Украина становится центром военных инноваций

В материале отмечается, что Украина все больше закрепляется как мировой центр боевых инноваций. Украинские технологии, в частности дроны-перехватчики и автономные системы, уже вызывают значительный интерес в странах НАТО и на Ближнем Востоке.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что украинский опыт в сфере безопасности и военные технологии стали "самыми востребованными продуктами для десятков стран мира".

