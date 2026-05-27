Удар рф по детской площадке в Херсоне - преступление попало на видео
Киев • УНН
Из-за обстрела Корабельного района Херсона погиб мужчина, а его жена и двое детей получили ранения. В сети появилось видео последствий атаки.
В сети появилось видео последствий российского удара по Корабельному району Херсона 27 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника ГВА Ярослава Шанько.
Детали
Удар был нанесен по детской площадке.
В результате этой циничной атаки пострадала целая семья - мама с двумя маленькими дочками 3 и 6 лет. Отец, скорее всего, погиб. Вражеская армия продолжает убивать и калечить херсонцев - от мала до велика
Контекст
Из-за российского обстрела Херсона 27 мая пострадали 36-летняя женщина, а также ее дочери 3 и 6 лет. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.
Впоследствии стало известно, что отец двух пострадавших девочек погиб.
Напомним
В Днепровском районе Херсона российские военные утром 27 мая атаковали гражданский автомобиль с помощью беспилотника. В результате удара тяжело пострадал 65-летний мужчина.