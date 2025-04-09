СБУ собрала доказательства преступной деятельности Ольги Скабеевой. Она призывала к захвату украинских городов и уничтожению энергетической инфраструктуры, продвигая это в эфирах телеканала "россия-1".
С начала вторжения зафиксировано 811 инцидентов из-за взрывоопасных предметов. Наиболее загрязнены Харьковская, Николаевская и Херсонская области.
В Днепровском районе Херсона вражеский БпЛА атаковал, ранив 66-летнего мужчину. Он получил взрывные травмы и осколочные ранения, состояние средней тяжести.
В результате попадания в жилой дом вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали двух жильцов и оказали психологическую помощь пострадавшим от вражеской атаки.
Сегодня в Днепровском районе Херсона вражеский БпЛА сбросил взрывчатку. Пострадал 40-летний местный житель, его оперативно доставили в больницу.
В результате обстрелов Константиновки Донецкой области погиб человек, двое ранены, среди них 9-летняя девочка. В городе повреждены дома, админздания и магазин.
В результате обстрела Херсона пострадали беременная женщина и ее двухлетний сын. Их достали из-под завалов дома, где они оказались после попадания вражеского снаряда.
Житель Херсона получил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за сотрудничество с оккупантами. Он занял должность в оккупационном учреждении и агитировал за работу в нем.
Генштаб ВСУ заявил, что Украина придерживается договоренностей и не наносит ударов по энергетическим объектам рф и оккупированных территорий. В то же время, россия нарушает эти договоренности, атакуя энергообъекты Украины.
Войска рф за сутки обстреливали Херсонщину из артиллерии и БпЛА, ранены двое полицейских. Сегодня утром враг снова атаковал Херсон, есть раненые среди гражданских.
В Херсоне временно приостановлено движение электротранспорта из-за повреждения контактной сети в результате обстрела. Специалисты работают над устранением последствий, сроки восстановления движения уточняются.
В марте количество боестолкновений на юге возросло в три раза, а также увеличилось количество обстрелов и атак дронами-камикадзе. Россияне накапливают силы для штурмовых действий.
Президент Украины сообщил о передаче американской стороне данных о российских ударах по энергетической инфраструктуре. Киев настаивает, чтобы каждое нарушение было зафиксировано.
рф продолжает атаковать энергетические объекты, несмотря на соглашение о прекращении огня. Сегодня утром удар повредил объект в Херсоне, оставив без света 45 000 жителей.
В течение суток 31 марта, российские войска обстреливали Херсонскую область, в результате чего шесть человек получили ранения. Повреждены жилые дома, газопровод и автомобили.
Сегодня в Херсоне жители Центрального и Корабельного районов остались без электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
31 марта российские войска нанесли пять ударов КАБами по одной из общин Запорожской области. По предварительной информации, пострадавших нет, последствия выясняются.
Владелица аптек в Херсоне и Николаеве сообщает об убытках из-за переоценки лекарств из ТОП-100. Новые правила привели к финансовым проблемам малого аптечного бизнеса.
31 марта российские военные атаковали гражданское авто в Херсоне, сбросив взрывчатку с дрона. Ранены трое людей, среди них одна женщина, открыто уголовное производство.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО сделал заявление после слов вице-президента США о "прекращении огня", подчеркнув, что реальность не получится отрицать.
В Украине завершается отопительный сезон. Правительство начинает подготовку к следующей зиме, восстанавливая инфраструктуру и модернизируя теплосети.
Дональд Трамп заявил, что получает отчеты об атаках "шахедами" по Украине. Он добавил, что не обсуждал с путиным закупку оружия россией в Ирана и КНДР.
После обстрела Херсона россиянами, Украина ждет реакции США из-за нарушения договоренностей по энергетике. Зеленский заявил, что доказательства будут переданы США.
В МИД заявили, что с 25 марта действует соглашение с США о прекращении атак на энергетические объекты. При этом, россия нарушила договоренность, обстреляв Херсон.
Российские войска обстреляли вокзал в Херсоне, повредив вагон поезда. Также под обстрел попала бригада скорой помощи, которая эвакуировала раненого мужчину, в результате чего пострадали медики.
Российские захватчики атаковали гражданское авто в Харьковской области дроном, сбросив взрывчатку. Ранения получили двое мужчин 58 и 39 лет, их доставили в больницу.
Российские войска обстреляли центр Херсона, в результате чего погибла 55-летняя женщина и есть раненый. Из-за обстрела в городе частично отсутствует электроснабжение и остановлено движение троллейбусов.
СБУ сорвала теракт фсб: задержан агент, который должен был подорвать взрывчатку возле ТЦК в Херсоне. Он получил задание через Telegram, ранее поджигал объекты Укрзализныци.
Утром российские дроны атаковали Херсон, в результате чего погибла 68-летняя женщина. Также ранен 59-летний мужчина, который был госпитализирован с минно-взрывной травмой.
Во время выполнения задания погибла пропагандистка Анна Прокофьева, подорвавшись на мине в белгородской области. Оператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения и госпитализирован.