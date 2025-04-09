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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29363 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала вторжения зафиксировано 811 инцидентов из-за взрывоопасных предметов. Наиболее загрязнены Харьковская, Николаевская и Херсонская области.

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В Херсоне 66-летний мужчина пострадал от атаки вражеского беспилотника

В Днепровском районе Херсона вражеский БпЛА атаковал, ранив 66-летнего мужчину. Он получил взрывные травмы и осколочные ранения, состояние средней тяжести.

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В Херсоне спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке: спасены два человека

В результате попадания в жилой дом вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали двух жильцов и оказали психологическую помощь пострадавшим от вражеской атаки.

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В Херсоне мужчина ранен из-за атаки БпЛА: сбросили взрывчатку

Сегодня в Днепровском районе Херсона вражеский БпЛА сбросил взрывчатку. Пострадал 40-летний местный житель, его оперативно доставили в больницу.

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Оккупанты обстреляли Константиновку: есть погибший и раненые, среди них ребенок

В результате обстрелов Константиновки Донецкой области погиб человек, двое ранены, среди них 9-летняя девочка. В городе повреждены дома, админздания и магазин.

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В Херсоне россияне ранили беременную и малыша: мать прикрыла сына собой

В результате обстрела Херсона пострадали беременная женщина и ее двухлетний сын. Их достали из-под завалов дома, где они оказались после попадания вражеского снаряда.

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Херсонца приговорили к 12 годам за руководство оккупационным медучреждением

Житель Херсона получил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за сотрудничество с оккупантами. Он занял должность в оккупационном учреждении и агитировал за работу в нем.

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Силы обороны соблюдают условия "энергетического перемирия", рф распространяет фейки об ударах Украины - Генштаб

Генштаб ВСУ заявил, что Украина придерживается договоренностей и не наносит ударов по энергетическим объектам рф и оккупированных территорий. В то же время, россия нарушает эти договоренности, атакуя энергообъекты Украины.

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Двое полицейских ранены из-за атаки рф в Херсонской области, утром враг атаковал Херсон

Войска рф за сутки обстреливали Херсонщину из артиллерии и БпЛА, ранены двое полицейских. Сегодня утром враг снова атаковал Херсон, есть раненые среди гражданских.

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В Херсоне временно приостановлено движение электротранспорта из-за повреждения контактной сети в результате обстрела. Специалисты работают над устранением последствий, сроки восстановления движения уточняются.

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Силы обороны Юга: интенсивность боев в марте возросла в три раза

В марте количество боестолкновений на юге возросло в три раза, а также увеличилось количество обстрелов и атак дронами-камикадзе. Россияне накапливают силы для штурмовых действий.

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Президент Украины сообщил о передаче американской стороне данных о российских ударах по энергетической инфраструктуре. Киев настаивает, чтобы каждое нарушение было зафиксировано.

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рф продолжает атаковать объекты энергетики Украины, несмотря на договоренность о прекращении огня - глава МИД

рф продолжает атаковать энергетические объекты, несмотря на соглашение о прекращении огня. Сегодня утром удар повредил объект в Херсоне, оставив без света 45 000 жителей.

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Сегодня в Херсоне жители Центрального и Корабельного районов остались без электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

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"Дата 18 марта является чисто вымышленной рф": в МИД назвали официальную дату прекращения огня по энергетической инфраструктуре

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В белгородской области рф ликвидировали пропагандистку "первого канала" Анну Прокофьеву: что известно

Во время выполнения задания погибла пропагандистка Анна Прокофьева, подорвавшись на мине в белгородской области. Оператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения и госпитализирован.

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