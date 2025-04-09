Трамп заявил, что получает отчеты об ударах “шахедами” по Украине

Дональд Трамп заявил, что получает отчеты об атаках "шахедами" по Украине. Он добавил, что не обсуждал с путиным закупку оружия россией в Ирана и КНДР.