Пожилые, маломобильные и тяжелобольные — Украине удалось вернуть из оккупации ещё 13 граждан
Киев • УНН
На подконтрольную Украине территорию вернули 13 граждан, в частности пожилых, маломобильных и тяжелобольных. Часть из них госпитализируют.
Еще 13 наших граждан вернулись из оккупации на подконтрольную Правительству Украины территорию. Как сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, среди тех, кто вернулся сегодня, — пожилые люди, маломобильные граждане и лица с тяжелыми заболеваниями, передает УНН.
Самому старшему человеку — 87 лет, самому младшему — 27. Часть из них сразу после прибытия будет госпитализирована для дальнейшего лечения. Среди 13 эвакуированных — супружеская пара из Херсона, которые как раз перед вторжением 24 февраля 2022 года выехали за город на дачу. И оказались в оккупации... И только сейчас, после долгих дней эвакуационного пути, после тяжелых 4 с половиной лет в оккупации, они смогли выдохнуть с облегчением, ступив на свободную украинскую землю
Омбудсмен поблагодарил Международный комитет Красного Креста, представителей государственных органов, гуманитарные организации, медиков, социальных работников и каждого специалиста, привлеченного к этому процессу.
Каждая эвакуация — это результат настойчивой работы и совместных усилий ради защиты прав наших граждан. За каждым возвращением — отдельная человеческая история и большая общая работа: постоянная коммуникация и координация со всеми участниками этого сложного процесса. Он включает сбор и проверку информации, связь с родными, содействие в восстановлении документов и оформлении удостоверений на возвращение в дипломатических учреждениях Украины в республике беларусь, планирование маршрутов, организацию транспортировки, а также решение вопросов медицинской помощи после пересечения границы
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