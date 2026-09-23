Сибига в ООН: Россия хотела взять Киев за 3 дня, а через 4 года горит Москва
Киев • УНН
Сибига заявил в ООН, что Россия планировала захватить Киев за три дня. Он также спросил Лаврова, почему Москва подвергается атакам спустя четыре года войны.
Россия хотела взять Киев за три дня, а через четыре года после этого Москва подвергается атакам и находится в огне. Об этом во время выступления в Совете Безопасности ООН заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает УНН.
Детали
Он обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову, который во время своего выступления обвинил Киев в начале войны.
Лавров обвиняет Украину, США, Запад, НАТО, всех, кроме Путина. И даже пытался представить Россию как жертву. Всю его речь можно описать одним предложением: "Мы не собираемся прекращать нашу "СВО". Я знаю как минимум три вопроса, на которые он не может ответить. Первый: почему ваш президент не сядет с нашим президентом, чтобы закончить эту войну? Второй: в августе вы потеряли десятки тысяч солдат ради нескольких квадратных километров. За что они погибли? И третий: вы хотели Киев за три дня. Как так получилось, что Москва горит через четыре года?
Напомним
По информации Reuters, в среду представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев отправляется в США, где встретится с представителями администрации Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и другими.
лавров назвал приглашение Зеленского в москву "жестом доброй воли"12.09.26, 19:08 • 11112 просмотров