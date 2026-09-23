Россия хотела взять Киев за три дня, а через четыре года после этого Москва подвергается атакам и находится в огне. Об этом во время выступления в Совете Безопасности ООН заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает УНН.

Детали

Он обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову, который во время своего выступления обвинил Киев в начале войны.

Лавров обвиняет Украину, США, Запад, НАТО, всех, кроме Путина. И даже пытался представить Россию как жертву. Всю его речь можно описать одним предложением: "Мы не собираемся прекращать нашу "СВО". Я знаю как минимум три вопроса, на которые он не может ответить. Первый: почему ваш президент не сядет с нашим президентом, чтобы закончить эту войну? Второй: в августе вы потеряли десятки тысяч солдат ради нескольких квадратных километров. За что они погибли? И третий: вы хотели Киев за три дня. Как так получилось, что Москва горит через четыре года? - обратился к Лаврову Сибига.

Напомним

По информации Reuters, в среду представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев отправляется в США, где встретится с представителями администрации Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и другими.

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