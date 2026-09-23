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The Guardian

Сибіга в ООН: росія хотіла взяти Київ за 3 дні, а через 4 роки горить москва

Київ • УНН

 • 1160 перегляди

Сибіга заявив в ООН, що росія планувала захопити Київ за три дні. Він також запитав лаврова, чому москва зазнає атак через чотири роки війни.

Сибіга в ООН: росія хотіла взяти Київ за 3 дні, а через 4 роки горить москва

росія хотіла взяти Київ за три дні, а через чотири роки після цього москва зазнає атак і перебуває у вогні. Про це під час промови на Раді Безпеки ООН сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє УНН.

Деталі

Він звернувся до глави мзс рф сергія лаврова, який під час свого виступу звинуватив Київ у початку війни.

лавров звинувачує Україну, США, Захід, НАТО, усіх, крім путіна. І навіть намагався представити росію як жертву. Всю його промову можна описати одним реченням: "Ми не збираємося припиняти нашу "сво". Я знаю щонайменше три питання, на які він не може відповісти. Перше: чому ваш президент не сяде з нашим президентом, щоб закінчити цю війну? Друге: у серпні ви втратили десятки тисяч солдатів заради кількох квадратних кілометрів. За що вони загинули? І третє: ви хотіли Київ за три дні. Як так сталося, що Москва горить через чотири роки?

- звернувся до лаврова Сибіга.

Нагадаємо

За інформацією Reuters, у середу представник російського диктатора кирило дмитрієв вирушає до США, де зустрінеться з представниками адміністрації Дональда Трампа - Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими.

Лавров назвав запрошення Зеленського до москви "жестом доброї волі"12.09.26, 19:08 • 11109 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Андрій Сибіга
Рада Безпеки ООН
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ