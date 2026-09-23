Сибіга в ООН: росія хотіла взяти Київ за 3 дні, а через 4 роки горить москва

росія хотіла взяти Київ за три дні, а через чотири роки після цього москва зазнає атак і перебуває у вогні. Про це під час промови на Раді Безпеки ООН сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє УНН.

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Він звернувся до глави мзс рф сергія лаврова, який під час свого виступу звинуватив Київ у початку війни.

лавров звинувачує Україну, США, Захід, НАТО, усіх, крім путіна. І навіть намагався представити росію як жертву. Всю його промову можна описати одним реченням: "Ми не збираємося припиняти нашу "сво". Я знаю щонайменше три питання, на які він не може відповісти. Перше: чому ваш президент не сяде з нашим президентом, щоб закінчити цю війну? Друге: у серпні ви втратили десятки тисяч солдатів заради кількох квадратних кілометрів. За що вони загинули? І третє: ви хотіли Київ за три дні. Як так сталося, що Москва горить через чотири роки? - звернувся до лаврова Сибіга.

Нагадаємо

За інформацією Reuters, у середу представник російського диктатора кирило дмитрієв вирушає до США, де зустрінеться з представниками адміністрації Дональда Трампа - Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими.

Лавров назвав запрошення Зеленського до москви "жестом доброї волі"