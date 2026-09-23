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The Guardian

Представник путіна вирушає до США на переговори з командою Трампа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1956 перегляди

кирило дмитрієв зустрінеться у Нью-Йорку зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими представниками США. Мета — продовжити діалог і мирні зусилля.

Представник путіна вирушає до США на переговори з командою Трампа - ЗМІ
кирило дмітрієв, REUTERS/Ramil Sitdikov

У середу представник російського диктатора кирило дмитрієв вирушає до США, де зустрінеться з представниками адміністрації Дональда Трампа — Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими. Про це Reuters повідомили два джерела, обізнані з підготовкою переговорів, передає УНН.

За словами джерел, візит дмитрієва до США, узгоджений із володимиром путіним, відбудеться в Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН і стане продовженням зустрічі путіна з представниками США, що відбулася в кремлі на початку цього місяця.

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Одне з джерел повідомило Reuters, що мета візиту — підтримання діалогу між росією та США й продовження зусиль із досягнення миру.

Рубіо підтвердив, що путіна запросили на саміт G20 у Маямі23.09.26, 19:15 • 3066 переглядiв

Антоніна Туманова

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Reuters
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