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Представитель путина отправляется в США на переговоры с командой Трампа — СМИ

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

кирилл дмитриев встретится в Нью-Йорке со Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и другими представителями США. Цель — продолжить диалог и мирные усилия.

Представитель путина отправляется в США на переговоры с командой Трампа — СМИ
Кирилл Дмитриев, REUTERS/Ramil Sitdikov

В среду представитель российского диктатора кирилл дмитриев отправляется в США, где встретится с представителями администрации Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и другими. Об этом Reuters сообщили два источника, осведомлённые о подготовке переговоров, передаёт УНН.

По словам источников, визит дмитриева в США, согласованный с владимиром путиным, состоится в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН и станет продолжением встречи путина с представителями США, состоявшейся в кремле в начале этого месяца.

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Один из источников сообщил Reuters, что цель визита — поддержание диалога между россией и США и продолжение усилий по достижению мира.

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Антонина Туманова

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