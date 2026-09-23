Представитель путина отправляется в США на переговоры с командой Трампа — СМИ
Киев • УНН
кирилл дмитриев встретится в Нью-Йорке со Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и другими представителями США. Цель — продолжить диалог и мирные усилия.
В среду представитель российского диктатора кирилл дмитриев отправляется в США, где встретится с представителями администрации Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и другими. Об этом Reuters сообщили два источника, осведомлённые о подготовке переговоров, передаёт УНН.
По словам источников, визит дмитриева в США, согласованный с владимиром путиным, состоится в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН и станет продолжением встречи путина с представителями США, состоявшейся в кремле в начале этого месяца.
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Один из источников сообщил Reuters, что цель визита — поддержание диалога между россией и США и продолжение усилий по достижению мира.
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