$44.790.0851.330.03
ukenru
18:22 • 13475 просмотра
Украина передала Южной Корее пленных из КНДР — Зеленский
18:09 • 14043 просмотра
"Услышьте крик о помощи" — Сибига на полях ООН призвал мир спасти жителей Олешек от гуманитарной катастрофы
16:51 • 15331 просмотра
"Будьте внимательны в ближайшие дни" — в СНБО предупредили о подготовке Россией баллистического обстрела
Эксклюзив
16:32 • 22078 просмотра
Болезнь Альцгеймера: какие симптомы должны насторожить и что может снизить риск
16:02 • 23115 просмотра
За что могут заблокировать пенсионную карту и как восстановить доступ к деньгам
14:26 • 32811 просмотра
Ляшко заявил, что «скорая» не должна приезжать, чтобы просто поставить капельницу или измерить давление — в каких случаях стоит вызывать экстренную помощь
23 сентября, 13:23 • 32783 просмотра
Дроны приближаются к АЗС: в Киеве готовят адресную систему оповещения для заправок
23 сентября, 09:55 • 35644 просмотра
ЕС должен преодолеть "усталость" от санкций и усилить давление на россию - еврокомиссар
23 сентября, 09:25 • 33510 просмотра
"Странное решение": у Зеленского отреагировали на снятие санкций ЕС с Фридмана и Усманова
Эксклюзив
23 сентября, 09:00 • 27061 просмотра
Не всегда 50/50: когда после развода один из супругов может получить больше имущества
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.2м/с
92%
742мм
Популярные новости
"Не похож ни на одну роль": Том Круз откровенно рассказал о своем новом фильме от оскароносного режиссераVideo23 сентября, 11:36 • 31095 просмотра
Арнольд Шварценеггер вновь посетил Октоберфест и дирижировал оркестромPhoto23 сентября, 12:38 • 27754 просмотра
Silent Hill: Townfall и Control Resonant - главные игровые релизы 24 сентябряPhotoVideo23 сентября, 13:56 • 24925 просмотра
Что приготовить из тыквы: топ-7 лучших рецептовPhoto23 сентября, 13:57 • 25211 просмотра
Ким Кардашьян показала свои знаменитые изгибы в розовом бикини и отдых с ХэмилтономPhoto23 сентября, 14:01 • 18968 просмотра
публикации
Болезнь Альцгеймера: какие симптомы должны насторожить и что может снизить риск
Эксклюзив
16:32 • 22081 просмотра
За что могут заблокировать пенсионную карту и как восстановить доступ к деньгам16:02 • 23117 просмотра
Ляшко заявил, что «скорая» не должна приезжать, чтобы просто поставить капельницу или измерить давление — в каких случаях стоит вызывать экстренную помощь14:26 • 32812 просмотра
Что приготовить из тыквы: топ-7 лучших рецептовPhoto23 сентября, 13:57 • 25314 просмотра
Silent Hill: Townfall и Control Resonant - главные игровые релизы 24 сентябряPhotoVideo23 сентября, 13:56 • 25030 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Марко Рубио
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян показала свои знаменитые изгибы в розовом бикини и отдых с ХэмилтономPhoto23 сентября, 14:01 • 19071 просмотра
Арнольд Шварценеггер вновь посетил Октоберфест и дирижировал оркестромPhoto23 сентября, 12:38 • 27859 просмотра
"Не похож ни на одну роль": Том Круз откровенно рассказал о своем новом фильме от оскароносного режиссераVideo23 сентября, 11:36 • 31198 просмотра
Трампа-младшего хотят допросить из-за денег на свадьбу от олигарха со связями с путиным23 сентября, 07:19 • 41464 просмотра
Джордж Лукас планировал ещё три фильма "Звёздных войн", но "решил уйти" из режиссурыVideo23 сентября, 05:39 • 41522 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Отопление
Хранитель
Ми-8

Украина передала Южной Корее пленных из КНДР — Зеленский

Киев • УНН

 • 13486 просмотра

Зеленский заявил, что Украина передала Южной Корее двух пленных военнослужащих КНДР. Также он рассказал об обещании Путина захватить Донецкую область.

Украина передала Южной Корее пленных из КНДР — Зеленский
Владимир Зеленский

Украина передала двух северокорейских военнопленных Южной Корее. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает УНН

Недавно мы отправили двух военнопленных КНДР в Республику Корея. Один из них осознал, что он… когда его брали в плен, пытался убить себя. Он был шокирован тем, что судьба не дала ему умереть. Именно так они выращивают людей в Северной Корее 

- сказал Зеленский. 

Президент добавил, что российский диктатор владимир путин пообещал американским представителям, что он захватит Донецкую область. 

Он сказал, что ему нужно еще пару месяцев. Наверное, это 17-й или 18-й раз, когда он дает это обещание 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

11 января 2025 года ССО и десантники ВСУ взяли в плен двух раненых военнослужащих из Северной Кореи в Курской области. Пленные доставлены в Киев, получают медицинскую помощь и общаются со следователями СБУ.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Генеральная Ассамблея ООН
Донецкая область
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Северная Корея
Нью-Йорк
Южная Корея
Владимир Зеленский
Украина