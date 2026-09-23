Украина передала Южной Корее пленных из КНДР — Зеленский

Владимир Зеленский

Украина передала двух северокорейских военнопленных Южной Корее. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает УНН.

Недавно мы отправили двух военнопленных КНДР в Республику Корея. Один из них осознал, что он… когда его брали в плен, пытался убить себя. Он был шокирован тем, что судьба не дала ему умереть. Именно так они выращивают людей в Северной Корее - сказал Зеленский.

Президент добавил, что российский диктатор владимир путин пообещал американским представителям, что он захватит Донецкую область.

Он сказал, что ему нужно еще пару месяцев. Наверное, это 17-й или 18-й раз, когда он дает это обещание - добавил Зеленский.

Напомним

11 января 2025 года ССО и десантники ВСУ взяли в плен двух раненых военнослужащих из Северной Кореи в Курской области. Пленные доставлены в Киев, получают медицинскую помощь и общаются со следователями СБУ.