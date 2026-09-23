Украина передала Южной Корее пленных из КНДР — Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что Украина передала Южной Корее двух пленных военнослужащих КНДР. Также он рассказал об обещании Путина захватить Донецкую область.
Украина передала двух северокорейских военнопленных Южной Корее. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает УНН.
Недавно мы отправили двух военнопленных КНДР в Республику Корея. Один из них осознал, что он… когда его брали в плен, пытался убить себя. Он был шокирован тем, что судьба не дала ему умереть. Именно так они выращивают людей в Северной Корее
Президент добавил, что российский диктатор владимир путин пообещал американским представителям, что он захватит Донецкую область.
Он сказал, что ему нужно еще пару месяцев. Наверное, это 17-й или 18-й раз, когда он дает это обещание
Напомним
11 января 2025 года ССО и десантники ВСУ взяли в плен двух раненых военнослужащих из Северной Кореи в Курской области. Пленные доставлены в Киев, получают медицинскую помощь и общаются со следователями СБУ.