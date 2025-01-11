"На курщині взяли в полон військових з Північної Кореї": Зеленський показав фото

На курщині взяли в полон військових з КНДР, двоє поранених солдатів були доставлені до Києва, отримують медичну допомогу та спілкуються зі слідчими СБУ, повідомив Президент України Володимир Зеленський, оприлюднивши фото, пише УНН.

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"Наші воїни взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї. Це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими СБУ. Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави – Північної Кореї – у війні проти України. Вдячний нашим воїнам тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб", - написав Зеленський у соцмережах.

Як наголосив Президент, "як і всім полоненим, цим двом солдатам з Північної Кореї надається необхідна медична допомога".

"Доручив Службі безпеки України забезпечити журналістам доступ до цих полонених. Світ має знати, що відбувається", - повідомив Зеленський.

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