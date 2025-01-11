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"На курщине взяли в плен военных из Северной Кореи": Зеленский показал фото

"На курщине взяли в плен военных из Северной Кореи": Зеленский показал фото

Киев  •  УНН

 • 6076 просмотра

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ССО и десантники ВСУ взяли в плен двух раненых военных из Северной Кореи в Курской области. Пленные доставлены в Киев, получают медицинскую помощь и общаются со следователями СБУ.

На курщине взяли в плен военных из КНДР, двое раненых солдат были доставлены в Киев, получают медицинскую помощь и общаются со следователями СБУ, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, обнародовав фото, пишет УНН.

Детали

"Наши воины взяли в плен на курщине военных из Северной Кореи. Это двое солдат, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ. Эта задача была непростой: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства - Северной Кореи - в войне против Украины. Благодарен нашим воинам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, которые захватили в плен этих двух человек", - написал Зеленский в соцсетях.

Как подчеркнул Президент, "как и всем пленным, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь".

"Поручил Службе безопасности Украины обеспечить журналистам доступ к этим пленным. Мир должен знать, что происходит", - сообщил Зеленский.

Армия рф потеряла до батальона военных КНДР только возле одного села в Курской области - Зеленский04.01.25, 20:47 • 41986 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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